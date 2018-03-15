Как бесплатно передвигаться между городами чемпионата мира по футболу 2018?

СЕГОДНЯ 18:28 2018-03-15T18:31:05+03:00

В гостях на радио «Комсомольская правда» побывал генеральный директор Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года Кирилл Поляков. И мы узнали все про бесплатный проезд для болельщиков между городами-организаторами

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- Итак, для бесплатного проезда нужен билет на матч. И все?

- Для бронирования билета на бесплатный поезд нужен и билет на матч, и паспорт болельщика (Fan-ID). При наличии паспорта болельщика или подтвержденной заявки на получение паспорта болельщика, а также билета на матч или подтвержденной заявки можно оформить бесплатный проезд на поездах, которые выделены для поездок на матчи. Полное расписание представлено на нашем сайте. Всего 728 поездов общей вместимостью более 440 тысяч мест. Они идут до всех городов, где проходят матчи чемпионата мира. Такого в истории чемпионатов мира еще не было.

Бронирование уже идет очень активно. На 15 марта уже более 130 тысяч человек оформили право на бесплатный проезд и более 80 поездов забронировано полностью.

- Билеты бронируются в режиме живой очереди?

- Да.

- То есть можно выбрать места, чтобы не было верхней полки у туалета?

- Выбрать места можно. Но и плохих мест не будет. На всех маршрутах - поезда повышенной комфортности. В том числе и двухэтажные поезда. Современный подвижной состав, только с биотуалетами. В каждом поезде дальнего следования есть вагон-ресторан.

Будут и поезда «Ласточка», которые ходят на Нижний Новгород, «Стриж» - комфортный поезд, который быстро доставит до Нижнего Новгорода. Современные двухэтажные поезда будут курсировать из Москвы до Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Сочи, где есть техническая возможность их обслуживания. В поездах есть места для маломобильных групп населения. Уже порядка 50 человек с ограниченными возможностями забронировали места на наши поезда. Мы их отдельно регистрируем и будем сопровождать.

- Для поездки в Калининград потребуется загранпаспорт?

- Да, точно такие же правила, как и на обычных поездах. В момент бронирования билетов в Калининград гражданам России необходимо ввести данные загранпаспорта.

- Болельщикам будут помогать на вокзалах?

- Обязательно. На каждом вокзале будут работать представители транспортной дирекции. Они будут в специальной одежде с разговорниками на разных языках. Официальные языки ФИФА: французский, английский, немецкий, испанский. Представители 120 стран уже зарегистрировались на сайте транспортной дирекции и оформили право на бесплатный проезд. Я рекомендую бронировать места заранее, так как количество мест ограничено.

- Бронировать места сложно?

- Нет. Надо зайти на сайт транспортной дирекции https://tickets.transport2018.com, выбрать матч, куда вы собираетесь и выбираете поезда на матч и обратно, заполняете необходимые данные. Максимум 10 минут потеряете. И получите на почту подтверждение бронирования.

- Эта услуга распространяется на граждан всех стран – обладателей билета на матч и паспорта болельщика?

- Да, при этом билет должен быть на матч в том городе, куда болельщик оформляет билет на поезд.

- Допустим, я гражданин Бразилии. Приехал сюда и хочу из Москвы поехать в Калининград.

- МИД сегодня активно занимается этим вопросом. Думаю, что к чемпионату мира решение будет найдено. И граждане Бразилии тоже смогут поехать в Калининград.

- Все поезда будут ходить через Москву?

- Нет. Поезда будут ходить и между городами чемпионата, где такая техническая возможность есть. Будут поезда по программе «Следуй за командой». Болельщики той сборной, которая сыграла в каком-то городе, могут сесть на поезд и переехать сразу же в тот город, в котором следующий раз будет играть их команда. Сегодня самые популярные маршруты – Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Саранск.

После Кубка конфедераций и в наш колл-центр поступали просьбы дать возможность приехать в город заранее. Поэтому расписание на предстоящий чемпионат было составлено с учетом пожеланий болельщиков. Теперь болельщики могут приехать в город проведения матча за несколько дней и уехать после матча в течение нескольких дней. Человек может приехать в Сочи, отдохнуть три-четыре дня, потом сходить на матч и поехать дальше.

- Люди у нас запасливые. Как быть с теми, зарегистрировался, но билетом не воспользовался? Эти места пропадут?

- Тут мы призываем к сознательности болельщиков. После бронирования проезда, пассажиру на адрес электронной почты, указанный при заявке, направляется подтверждение о бронировании со ссылкой на личный кабинет на https://tickets.transport2018.com. Если человек решил не ехать на матч, то мы просим зайти в личный кабинет на нашем сайте и нажать кнопку «Отказаться от проезда». Тогда это место появится для бронирования другими болельщиками. Уже такие случаи были.

- Приехав на поезде человек на матч успеет попасть?

- В день матча наши поезда приходят не позднее чем за 2-3 часа до начала матча. Есть время добраться от вокзала до стадиона. Уходят поезда через два-три часа после окончания матча. В Сочи стадион и вокзал находятся в пешей доступности, прямо в Олимпийском парке. Там поезда будут отправляться через два часа после матча. В каждом городе-организаторе будут бесплатные маршруты автобусов между вокзалом, аэропортом, стадионом, фан-зоной. Эти автобусы будут отмечены специальными легко узнаваемыми наклейками с отметкой: Бесплатный проезд / FREE RIDE.

В конце марта запускаем транспортный гид болельщика – сайт и мобильное приложение. Транспортный гид будет работать на пяти языках. Болельщик сможет посмотреть бесплатные шаттлы в городах-организаторах, месторасположение вокзалов, аэропортов, фан-зон, стадионов.

- Информация есть и на сайте ФИФА?

- Ссылки на наши ресурсы есть на сайте Оргкомитета Welcome2018.com и на сайте паспорта болельщика www.fan-id.ru.

- Регистрируются люди из футбольных стран?

- Со всего мира! Белиз, Шри-Ланка, Судан, Ямайка, Кения, Эфиопия, Афганистан – даже из этих стран болельщики уже воспользовались сервисом и оформили билет на бесплатный поезд. На первом месте по бесплатному проезду Россия. В лидерах Колумбия, Китай и США. Много болельщиков из Англии, Бразилии, Мексики, Канады, Марокко.

- 728 поездов, 440 тысяч мест. Это же огромный персонал? Волонтеров набираете?

- Важно отметить, что мы набираем не волонтеров, мы набираем временный персонал, который будет работать за плату. Персонал, который будет оказывать помощь болельщикам на ЖД вокзалах городов-организаторов. Мы набираем персонал во всех 11 городах чемпионата. На сайте https://staff.transport2018.com/, любой желающий может подать заявку, чтобы стать участником этого грандиозного события, поработать на чемпионате мира с транспортной дирекцией. Сейчас у нас есть уже более 700 заявок. Приглашаем студентов, молодых людей поучаствовать в отборе.

- Каково количество вакансий?

- Около тысячи человек в 11 городах. Работа практически на 20 вокзалах.

- Откуда возьмутся 728 поездов?

- Это 728 дополнительных поездов к существующему расписанию РЖД. Любой желающий, независимо от гражданства, сможет купить себе билет и поехать в город проведения матчей чемпионата и на регулярном поезде, если его расписание более удобное для него. Понятно, что на платные поезда уже не нужно будет предъявлять паспорт болельщика и билет на матч, достаточно обычного паспорта.

- Бесплатных самолетов не будет?

- Нет. Есть акция «Аэрофлота», по которой можно прибрести билет на самолет при поездках на матчи сборной России по символической цене. На все остальные матчи можно летать на регулярных рейсах по обычной цене. Есть нормы в федеральном законе, по которым на период чемпионата мира не допускается рост цен на билеты. Росавиация проводит мониторинг цен на билеты. ФАС будет отслеживать выполнение нормы этого закона. Так что не рекомендую приобретать билеты дорого.

- Какой маршрут на поезде самый протяженный?

- Наверное самый продолжительный это Сочи-Москва.

- Кормить в дороге будут?

- Конечно, в поездах дальнего следования будут вагоны-рестораны. Причем мы учитываем то, что люди разные, и питание у нас будет разнообразным.

- Как будет обеспечиваться безопасность на этих поездах?

- Будут предприниматься усиленные меры безопасности. В каждом поезде есть купе для представителей силовых структур, в том числе и для представителей полиции стран-участниц чемпионата мира. Наши полицейские будут внимательно следить за безопасностью.

- Английских болельщиков будут контролировать английские полицейские?

- Контролировать будет российская полиция, но оказывать содействие будет и английская. Усиленные меры безопасности могут создавать дополнительные неудобства с точки зрения усиления контроля, я рекомендую заранее прибывать при отправлении любым видом транспорта. Лучше, как минимум, за час, чтобы спокойно пройти необходимые досмотровые процедуры. Система безопасности на этот период на вокзалах будет усилена, будет увеличено количество пунктов досмотра. И досмотр будет осуществляться более тщательно. Надеюсь, что гости чемпионата отнесутся с пониманием к необходимым мерам по обеспечению безопасности на транспортной инфраструктуре.

- Все что вы рассказали, очень выгодно болельщикам. Но для страны это огромные расходы. Почему мы вынуждены за все это платить и нужно ли нам это?

- Начнем с того, что бесплатный проезд был озвучен в заявке России на право проведения чемпионата мира и стал нашим конкурентным преимуществом перед другими странами.

В рамках подготовки к чемпионату, в городах-организаторах были построены новые стадионы, аэропорты, дороги. Все проведенные работы станут наследием чемпионата и повысят туристическую привлекательность регионов, повысят комфорт проживания местных жителей. Новые спортивные сооружения станут местами притяжения в этих городах, станут толчком для развития спорта в этих городах.

А те болельщики, которые сейчас проедут в наших бесплатных поездах, смогут лично убедиться в том, что Россия – красивая страна с развитой транспортной инфраструктурой и уверен, что они захотят вернуться сюда еще не раз.