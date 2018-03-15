За хулиганство на борту самолета придется заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:09 2018-03-15T19:08:51+03:00

Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

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Штрафы за хулиганство и дебоши на борту самолета вырастут в разы. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. Минюст подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за мелкое хулиганство на любых видах транспорта, в том числе в самолетах.

Еще в ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил пакет законов, которые позволяют составлять черные списки граждан, нарушавших порядок на борту самолета. Авиакомпании получили право отказывать таким пассажирам в перевозке. Но правительству этого показалось не достаточно. Сейчас штраф за «невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна» составляет всего от 2 до 5 тысяч рублей. Правительство предлагает увеличить размер штрафа в 10 раз - до 30-50 тысяч рублей, либо применять арест 15 суток.

Кроме того, Минтранс собирается внести изменения в статью КоАП о нарушениях правил безопасности эксплуатации воздушных судов, чтобы увеличить штрафы для граждан с 1-2 тысяч до 20-30 тысяч рублей, для должностных лиц - с 3-4 тысяч до 50-100 тысяч рублей, а для юридических лиц - с 50-80 тысяч до 300-500 тысяч рублей.

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