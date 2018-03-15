РПЦ: Олег Табаков напряженно искал истину на протяжении многих лет и умер как христианин

СЕГОДНЯ 19:55 2018-03-15T19:57:37+03:00

Олег Табаков напряженно искал истину на протяжении многих лет и умер как христианин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Около пяти лет деятели общественного движения «Божья воля» протестовали против спектакля «Идеальный муж» театра МХТ имени Чехова под руководством Табакова. Три года назад, в пылу борьбы, православные активисты в 2015 году даже подкинули голову мертвой свиньи к дверям театра.

После смерти Олега Павловича глава движения Мила Одегова опубликовала в соцсетях и угрозы: «В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прещения», - написала она.

Прошло ли отпевание после всех прозвучавших угроз? На этот вопрос ответили представители Московского Патриархата.

- Олег Табаков напряженно искал истину на протяжении многих лет и умер как христианин, - рассказал протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, где накануне состоялось отпевание. - Я познакомился с Олегом Павловичем несколько лет назад, проводил с ним катехизаторские беседы, и он с радостью и открытой душей начал искать Христа. Пребывая в болезни, Олег Павлович неоднократно исповедовался, причащался и соборовался, а также раскаялся во всех заблуждениях и грехах, касающихся как его жизни, так и творчества.

Напомним, в четверг, 15 марта с Олегом Табаковым прощались родные, близкие, коллеги, поклонники, на церемонию смог приехать глава государства Владимир Путин. Любимого артиста и театрального деятеля похоронили на Новодевичьем кладбище.

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