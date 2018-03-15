Они дошли до полюса за одну ночь

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Десять лет назад российские путешественники установили мировой рекорд, который до сих пор никто не смог побить: добрались на лыжах в кромешной тьме до макушки земли [видео]

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В 2008 году впервые в истории люди пришли на Северный полюс во мгле полярной ночи. И это были россияне! Полярные путешественники Матвей Шпаро и Борис Смолин преодолели более 1000 км от мыса Арктического архипелага Северная Земля до точки пересечения всех меридианов.

Экспедиция стартовала 22 декабря 2007 года и финишировала 14 марта 2008-го.

С тех пор никто даже не пытался побить этот рекорд — поскольку он реально лежит за грань человеческих возможностей. Зато из этого подвига родилась всероссийская молодежная полярная экспедиция «На лыжах – к Северному полюсу». Матвей и Борис каждый год водят к «земной оси» команду подростков. Водят днем и не 1000, а сто километров, но это все равно очень сложная задача. На Полюсе с тех пор побывали 63 подростка из 42 регионов России. В апреле состоится десятая, юбилейная молодежная экспедиция.

Об этом и о том, что осталось за кулисами подвига мы поговорили в эфире Радио «Комсомольская правда» с директором ГБУ «Лаборатория путешествий», всемирно известным путешественником Матвеем Шпаро.

В 2008 году впервые в истории люди пришли на Северный полюс во мгле полярной ночи. Фото: Олег Караджа

ПУШКИН НА СЕВЕРЕ

- Матвей, итак ровно 10 лет назад ты со своим напарником Борисом Смолиным вышли за пределы человеческих возможностей и в течение полярной ночи дошли до Северного полюса. Более 80 дней экстремально низких температур, кромешной тьмы и совершенно не дружественных условий... Ну и «...какой черт вас понес на эти галеры?»

- Попробую объяснить. Мы с Борисом когда шли, – полярная ночь, Арктика, льды движутся, нам очень трудно, - но мы все-таки друг с другом разговариваем и я у него спрашиваю: «Борис, а вообще, зачем мы сюда пошли?». Он говорит: «Матвей, вот никто ж не спрашивал Пушкина, зачем он пишет стихи? Потому что вот он был талантлив именно в этом, потому что он умел делать именно это, потому что у него душа просила сделать именно это». Вот это был ответ Бориса. У меня ответ другой, но вообще мне ответ Бориса очень нравится, Борис, в отличие от меня, романтик…

- А ты разве не романтик? Как твой отец — тоже великий русский путешественник?

- Я все-таки больше практик… А по поводу отца... Многие помнят замечательную экспедицию газеты «Комсомольская правда» в 70-80-х годах прошлого века, которая исследовала Арктику, которая впервые достигла Северного Полюса на лыжах в 1979 году. Вот этой высокоширотной экспедицией «КП» руководил мой отец, Дмитрий Шпаро. Я рос все время с чувством, что у меня вот такой великий, знаменитый и самый лучший в мире папа, который смог сделать то, что в жизни никому не удавалось сделать. И вот, наверное, благодаря этому чувству все-таки я вырос достаточно неплохим парнем… Что-то у меня получается делать в науке, что-то у меня получается делать в работе, что-то у меня получается делать в образовании российском. Хочется соответствовать уровню отца. Ну и, наверное, мои путешествия делаются, и для моих замечательных дочек, Кати и Вики, чтобы у них тоже был пример перед глазами — куда нужно двигаться... Я вот когда путешествую, я думаю, что вот, наверное, моя девчонки будут мною очень гордиться.

Десять лет назад российские путешественники установили мировой рекорд, который до сих пор никто не смог побитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Кстати, есть же детская книга про тебя…

- Да, замечательная книга «Катя, папа и Северный полюс», которая очень хорошо читается, и там как раз рассказывается о взаимоотношениях папы и дочки Кати. Папа идет на Северный Полюс, а дочка в Москве, в высокоэтажном доме живет, пишет письма папе, папа отвечает на эти письма и вот они в течение 84 дней друг с другом замечательно общаются и становятся ближе, несмотря на расстояния.

МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ

- Матвей, скажи, а ты помнишь момент, когда вот эта идея появилась? За одну полярную ночь дойти до Северного полюса? Ведь это же считалось невозможным, до этого ни одна попытка не увенчалась успехом.

- До этого была только одна попытка, которую сделал выдающийся норвежский путешественник, герой Норвегии Борг Оусланд в 2006 году. Но у нас идея появилась гораздо раньше — в 2003-м. И начала дальше начала обрастать всякими техническими подробностями, технологическими, тактическими вещами. Потому что, действительно, как путешествовать вот в этих очень экстремальных условиях, когда температура минус 50-55 градусов, когда ты видишь только то, что ты высвечиваешь своим фонариком, а это первые пять-шесть метров… Ты абсолютно лишен какого-то визуального восприятия действительности вокруг и это накладывает очень большие сложности и очень большие трудности. Как в этих условиях путешествовать, никто не знал и никто нам не мог сказать, что, ребята, вот вы столкнетесь с тем-то и тем-то. Ну, это примерно как, наверное, полет на Марс…

Они дошли до полюса за одну ночь. Фото: Олег Караджа

- И как вы готовились-то к этому Марсу?

- Нужно было выбрать наиболее неблагоприятные районы для тренировок с наиболее неблагоприятным временем. И неблагоприятное время – это все-таки разгар зимы, январь. Поэтому вот четыре года подряд я оставлял свою семью праздновать Новый год самостоятельно. Однажды мы отправились на полярный Урал и шли от Воркуты до Салехарда – это такой стандартный хороший маршрут, но опять же в условиях полярной ночи. Он у нас не получился, мы не смогли его пройти.

- Это была первая попытка?

- Да, неудачная первая попытка. Вторая попытка – мы отправились на плато Путорана полярной ночью и опять задуманный маршрут в этом холодном и сложном регионе у нас не получился полностью пройти... Следующая тренировка заключалась в том, что мы шли, пересекали пролив Лонга, который разделяет остров Врангеля и Чукотку. Это не очень много километров, порядка 150, но район очень динамичный по дрейфу льдов. Плюс остров Врангеля – это родильный дом белых медведей. Мы с Борисом должны были еще раз понять, насколько хорошо мы понимаем, как движутся льды. Потому что если ты их понимаешь, то тебе гораздо проще жить и существовать в этих арктических условиях.

Зимняя Арктика. Фото: Олег Караджа

ОТ АРКТИКИ НЕ УБЕЖАТЬ

- А чем в принципе отличается путешествие днем по Арктике от путешествия ночью?

- Ну вот 10 часов ты работаешь, 8 часов – спишь. И вот когда ты спишь, ты слышишь какие-то звуки непонятные, значит, идет где-то торошение, одна льдина налезает на другую, или идет где-то какой-то звук, по которому ты понимаешь, что произошел раскол льдин где-то рядом и начала образовываться полынья. В обычное время, весной, когда все путешествуют, то тебе достаточно открыть палатку и посмотреть, что же происходит. То ли это 500 метров от тебя, то ли это 300 метров от тебя, опасно тебе это или не опасно, ты видишь это и сразу можешь сделать какой-то вывод, сделать некую оценку рисков. Но это все ты можешь сделать, когда у тебя есть визуальная информация. А когда у тебя ее нет — когда вокруг кромешная тьма, то тебе нужно ориентироваться на какие-то другие чувства, на другие качества, на другие компетенции. Ты должен понимать, что означает один скрип, что означает другой скрип. А главное - у тебя должна быть очень хорошо тренированная выдержка.

- Чтобы не убежать?

- Бежать некуда — вокруг ночь. Выдержка нужна для того, чтобы ты нашел в себе силы повернуться на другой бок и заснуть, вне зависимости от того, где, когда и что там происходит.

Экспедиция стартовала 22 декабря 2007 года и финишировала 14 марта 2008-гоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕ ЖЕ ТРУДНОСТИ, ЧТО И 100 ЛЕТ НАЗАД

- А кроме того, что кромешная тьма и непонятно, что там творится через пять метров, где луч фонарика исчезает, кроме темноты, кроме неизвестности, какие еще опасности вас подстерегали?

- Арктика по-прежнему остается таким белым пятном и одним из самых малоизученных мест на земном шаре. Первопроходцы пришли на Северный Полюс 110 лет назад. Но трудности, которые испытывали они и современные путешественники — те же самые! Рассказы о том, что идет глобальное потепление – это не совсем верная история. Может быть, оно где-то и идет, но там как 100-200 лет назад было минус 55, так оно и осталось минус 55. Как пурги дули в Арктике, так они и дуют, там никаким образом не стало плюс 20-25. Огромные ледяные поля как там вздыбливались и образовывались торосы, ледяные горы высотой по 5-6 метров, так они по-прежнему и образуются. Как образовывались полыньи, которые неожиданно преграждали тебе путь к цели, так они и образовываются. Все те же сложности и все те же истории, которые происходили 100-200 лет, были все и у нас. С одной поправкой: плюс - отсутствие видимости. Я много вот работаю с московскими ребятами, организую для них путешествия, организую для них тренировки, и я им иногда говорю – давайте вот мы сейчас завяжем друг другу глаза и попробуем развести костер, или попробуем собрать рюкзак, или попробуем поставить палатку. Это вот лучше всего показывает то, с чем ты сталкиваешься. Потому что ты теряешься в пространстве, ты не понимаешь, что и как тебе надо делать это. А дальше накладываются еще всякие сложные истории, связанные с взаимоотношениями людей, потому что все-таки ты на 80 дней оказался в замкнутом коллективе...

– Арктику разве можно назвать замкнутым пространством?

- Ну она не замкнутая конечно, но на самом деле никто друг от друга убежать не может, даже отойти на 10 метров ты не можешь, потому что заблудишься. Поэтому ты должен быть очень близок друг к другу, хотя нет никаких стен. И ты находишься с одним человеком и ты должен выстраивать свои отношения с ним так, чтобы все-таки достичь результата. Даже не так, чтобы просуществовать вместе, а все-таки ты должен вместе с ним делать работу, которая приведет к достижению результата.

- Это сложно?

- Это сложно...

Арктика по-прежнему остается одним из самых малоизученных мест на земном шареФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОТБОР КАК В КОСМОНАВТЫ

- Когда я общался с твоим отцом по поводу высокоширотной экспедиции «КП», то значительная часть его рассказа составляло то, как он отбирал свою команду. И это было жестче, чем у космонавтов. У тебя же был коллектив из двух человек — то есть еще труднее выбрать. Вы должны быть еще более сплоченными. Как нашли друг друга?

- Я чуть-чуть завидую своему отцу, потому что в его время было много энтузиастов… Мне кажется, сейчас таких людей стало меньше. Я может быть и хотел собрать большую группу, но... Не получилось в общем... Мы искали людей, которые бы разделяли нашу философию, которые разделяли наши идеи, но таких людей было очень мало и единственный человек, который прошел через очень серьезное сито тренировок, через безжалостное сито подготовки, был Борис. Он показал себя неким таким суперчеловеком, который соединяет в себе какую-то железную волю, железный характер, определенные навыки для походов, определенные компетенции, связанные с техникой, с инструментарием, еще с чем-то, потому что это очень важно. Ну и что, наверное, позволило нам не рассориться в течение этих трех месяцев путешествия и достичь цели, это то, что каждый из нас очень хорошо знал свои роли. Борис никогда не хотел быть начальником. Это очень важно. Потому что вот есть начальник, а есть неначальник. И здесь у нас было очень четкое распределение. Это с одной стороны.

С другой стороны, мой стиль управления в этой экспедиции не сводился к тому, что я начальник, ты – дурак. Мой стиль управления такой очень демократичный – мне нужно как можно больше информации, как можно больше идей, мыслей людей, которые меня окружают, в данном случае, Бориса, для того, чтобы принять решение. Но за решение отвечает начальник… Вот или ты умеешь брать на себя ответственность, или не умеешь… Но как сделать так, чтобы взять эту ответственность комфортно, никого не обидеть, получить всю необходимую информацию, - вот для этого нужен был Борис. Поэтому мы на самом деле очень хорошо друг друга дополняли и я всегда прислушивался к его мнению, а он чувствовал, что я прислушиваюсь к его мнению. И так мы двигались вперед – шаг за шагом.

Неважно, идешь ли ты сто или тысячу километров, 100 лет назад или сейчас — встречаешь-то те же самые сложности. Фото: Олег Караджа

- А сколько людей проходило отбор?

- Человек 20 было всего. Но дело в том, что это же было не первое путешествие, это было одно из тех путешествий, которые Клуб приключений реализовывал. Восхождение на Мак-Кинли вместе с инвалидами, пересечение Гренландии – это была такая планомерная попытка составить некий коллектив, наподобие высокоширотной экспедиции газеты «Комсомольская правда». Но в связи с тем, что у нас очень много что изменилось – мир изменился, экономика изменилась в нашей стране – поэтому вот что получилось, то получилось. Но получилось неплохо.

- Были моменты, когда вот этот маленький коллектив все-таки был на грани ссоры?

- Вообще ни разу такого не было. Но опять же из-за того, что мы до этого совершили много хороших путешествий. Вот тренировки, о которых я говорил, восхождение, пересечение Гренландии, еще что-то. Мы друг друга знали до этого лет, наверное, уже 8-9. И благодаря этому количеству времени и благодаря тем путешествиям, которые уже были совершены, мы очень хорошо понимали друг друга. И не нужно было говорить друг другу, чего мы должны делать. Чаще всего мы даже и не общались, потому что все было вот понимание как у мужа и жены – на каком-то таком невербальном уровне…

ЧЕТЫРЕ ГОДА ТРЕНИРОВОК

- Матвей, мы немножко вопрос тренировок затронули… Я ходил с тобой в молодежную экспедицию на Северный полюс в 2013 году, и хорошо помню, как это было нелегко. Но это, конечно, лайт-лайт-лайт по сравнению с тем, что испытали вы…

- Ну, как сказать… Повторяю - неважно, идешь ли ты сто или тысячу километров, 100 лет назад или сейчас — встречаешь-то те же самые сложности…

- Ну, судя по тому, что я испытал, представляю, что испытали вы. Мы шли днем, не спеша… И еще эти сани — пусть и не очень тяжело нагруженные — тащить было нелегко... А уж торосы когда на пути или полыньи — это вообще испытание... И при том, что был полярный день... Тогда я понял главное — мне не хватает очень физической подготовки... А вам хватало ее? Как вы готовились, чтобы утащить на себе вот эти сани, рюкзаки, оборудование...

- Если вспоминать, как готовилась к экспедициям команда моего отца, то они нагружали рюкзаки по 40-50 килограммов и шли по маршруту Аникеевка-Подрезково – это вот с одной ветки на другую, здесь, в Подмосковье. 20 километров, стандартный маршрут, который, наверное, многие туристы знают… В нашей истории был тот же самый маршрут, но только вместо рюкзаков мы цепляли к своим поясам большие колеса от КАМАЗов…

8-10 часов на сон. А остальное время шли, шли и шли. Фото: Олег Караджа

- Это как бы тяжелогруженые сани?

- Да. Покрышка сама по себе весит более 40 килограммов, и при этом еще создает очень большое трение, вне зависимости идешь ли по пашне, или по лесу… Ты очень сильно-сильно напрягаешься и вырабатываешь в себе навыки что-то тащить. И вот когда мы оказались с Борей а Арктике, то тащили каждый по двое саней, общий вес которых был 140 килограммов. Потому что, чтобы 80 дней путешествовать, ты должен, как минимум, просто 86 килограммов еды с собой иметь... Мы стартовали мы с тем, чтобы достичь действительно Северного полюса автономно и у нас было с собой продуктов на 90 дней, и у нас было с собой ружье, аптечка, несколько телефонов, которые ломались и которые мы выкидывали. У каждого было по 15 килограммов одних только батареек, для того, чтобы обеспечить связь и съемку. В общем, 280 килограммов на двоих. И чтобы все это утащить, нужно было тренироваться – тягать за собой по Подмосковью пустые покрышки от КАМАЗа.

- И сколько это продолжалось?

- Четыре года до экспедиции — каждую субботу и воскресенье…

- То есть тому, кто хочет испытать нагрузку полярников, может просто попробовать подвигать покрышку от КАМАЗа?

- Да. Просто попробовать подвигать. В течение 84 дней…

- Представил... Прямо арктический холодок по спине пошел… Матвей, возникает еще такой вопрос – белые медведи не досаждали?

- Нет. Мы видели только одного белого медведя в начале. Мы его испугали и он убежал… То ли белые медведи все-таки спят полярной ночью, то ли пути наши не перекались — но больше их не было.

- Но тот единственный мишка все-таки натворил бед...

- Он начал рыться у нас в санях, когтем задел канистру с бензином, порвал ее. В результате мы и бензин потеряли, и часть продуктов.

В СУТКАХ - 32 ЧАСА

- У многих возникает вопрос – сколько вы шли, сколько вы спали… Как график этого путешествия составлялся?

- Это очень сложная история, потому что сначала мы шли так, как все обычные люди идут – спали 8 часов, шли часов 7-8, а остальное время занимались тем, что ставили лагерь, снимали лагерь, звонили в Москву, проводили какие-то домашние дела внутри палатки… А потом мы поняли, что вообще у нас крайне низкая производительность труда. И нашли кардинальный способ эту производительность труда повысить… Это совсем простой способ. Мы решили, что в наших сутках 32 часа. Тогда ты начинаешь работать не 8 часов, а реально ты работаешь 16 часов. Но ты хорошо спишь, ты хорошо ешь и почему бы тебе не работать принципиально больше?

- Тем более - все равно темно?

- Да, солнце не встает, у тебя твои биологические часы никаким образом к свету не привязаны... И это сработало! Потому что в какой-то момент мы были на грани прекращения вообще всей экспедиции. Мы пять дней, работая по 8 часов, находились на одном и том же месте. Потому что мы проходили там свои 7-8 километров, ставили палатку, был встречный дрейф, когда льды двигаются с севера на юг, и нас за ночь относило как раз на эти 8 километров обратно. Мы опять шли вперед, ставили палатку, проходили 8 километров, а за ночь нас опять относило. Это был такой очень критический момент, когда мы начали терять веру в свои силы. И для того, чтобы вернуть эту веру, мы перешли на такой достаточно нестандартный и сложный график. Но в итоге смогли преодолеть вот этот дрейф и начать, пусть каждый день понемножку, но приближаться к поставленной задаче. А это, опять же, способствовало тому, что настроение у нас улучшилось и мы тогда еще больше начали двигаться вперед. Все зависит от настроения.

-В ваших сутках было 32 часа, но сколько же вы вы спали?

- 8-10 часов. А остальное время шли, шли и шли.

Самый сложный момент – когда посреди ночи просыпаешься от каких-то непонятных звуков и понимаешь, что ты ничего сделать не можешь. Фото: Олег Караджа

КОГДА СОН — ЭТО ПОДВИГ

- А ты можешь вспомнить, что было самое сложное в этой экспедиции?

- Я уже говорил об этом. Самый сложный момент – когда посреди ночи просыпаешься от каких-то непонятных звуков и понимаешь, что ты ничего сделать не можешь. И тебе нужно заставить себе перевернуться на другой бок и заснуть. Потому что, если ты не выспишься, если ты хорошо не восстановишь свои силы, то ты не сможешь на следующий день двигаться вперед. Переживать можно бесконечно. Но важно было себя каким-то образом заставить заснуть. Абстрагироваться от внешних факторов.

- А в чем вы искали отдохновение, кроме работы?

- Ну, мы, во-первых, каждый день звонили в Москву, получали сводки погоды, еще что-то, но у нас периодически были разные прямые линии с читателями «Комсомольской правды». Мы слышали новые голоса, нам было приятно отвечать на вопросы… Хотя они были разные... Вот был такой вопрос – а как вы ходите в туалет?

- И что же ты ответил?

- Я ответил, что мы ходим точно так же, как примерно 70% населения нашей страны. То же самое – снимаем штаны и ходим в этот самый туалет…

- Скажи, а если бы не было этой связи с Большой землей?..

- …то очень было бы грустно. У нас все-таки было большое количество минут на телефонах, у нас было большое количество аккумуляторов, мы рассчитывали, что мы все-таки постоянно будем находиться на связи, потому что без связи, без того, чтобы услышать родные голоса, жить очень и очень сложно в этом арктическом космосе.

ОСТАВИЛИ НА ПОЛЮСЕ ПО 15 КИЛО

- При таких ужасных физических нагрузках что нужно было есть, чтобы поддерживать свой организм?

- Рацион питания был специально разработан, чтобы в суточной норме содержалось порядка 6,5 тысяч килокалорий. Вот если девушки сейчас это прочитают, что сразу упадут в обморок.

- Но при этом вы умудрялись худеть.

… Да. Каждый потерял во время похода килограмм 15. Вообще ты тратишь в таком путешествии порядка 8 тысяч килокалорий в сутки. Поэтому, если кто-то хочет похудеть, правильно, безболезненно, то нужно отправляться в полярное путешествие.

- Либо таскать за собой покрышку от КАМАЗа.

- Причем — регулярно!

- На самом деле, шутки шутками, но напомню, что для человека, который занимается физическим трудом, в принципе, 2,5 тысячи калорий – это нормальное количество энергии, чтобы восполнять ее траты. Когда Матвей вел нашу команду на полюс днем, мы ели примерно 5-6 тысяч килокалорий. Даже сало с шоколадом (в Арктике такое блюдо имеет вкус шоколадного пломбира)…

- Да, сало, шоколад, орехи, сублимированное мясо, сублимированный творог…

- … печенье, конфеты, халва в шоколаде. Все это очень вкусно, очень жирно. Но проходя на лыжах вот эти 5-7 километров за сутки, таща за собой сани, мы тоже все похудели.

- Конечно. При этом нельзя сказать, что мы сильно потели или как-то напрягались, но мы боролись постоянно с холодом, мы находились постоянно в состоянии физической активности, поэтому это хороший способ сбросить вес...

- И круто изменить свою жизнь, показав себе и миру, чего ты стоишь. Кстати, вот что мне пришло в голову. Сейчас много фильмов снимается именно о наших советских и российских великих моментах. И я хочу подарить нашим режиссерам идею, что есть готовая тема для отличного фильма о подвиге двух российских парней, которых зовут Матвей Шпаро и Борис Смолин, которые ровно 10 лет назад совершили настоящий подвиг: показали насколько велик и силен русский человек – за 84 дня, в кромешной тьме, они дошли до Северного Полюса! Сдается мне, что это будет блокбастер!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/643171" frameborder="0"></iframe> Десять лет назад российские путешественники установили мировой рекорд: добрались на лыжах в кромешной тьме до Северного полюса.Видео из архива Матвея Шпаро

ДОСЛОВНО

Телеграмма Президента В.В. Путина.

Клуб «Приключение», участникам лыжного перехода к Северному полюсу полярной ночью.

Поздравляю вас с победой – первым в истории достижением Северного полюса полярной ночью. Вы еще раз убедительно продемонстрировали огромные возможности человека, силу духа, упорство и волю, – во мгле, преодолевая все трудности тысячекилометрового пути по дрейфующим льдам, достигли вершины планеты.

Этот успех — закономерный результат вашего мужества, высочайшего профессионализма полярных летчиков, использования в работе самых современных технологий.

Желаю вам новых свершений на благо российской науки и всего самого доброго.

В. Путин

15.03.2008 г.

Эмблема новой арктической экспедиции

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дети из России и США подружатся на Северном полюсе

Матвей Шпаро, директор ГБУ "Лаборатория путешествий", почетный полярник:

- После нашего «ночного» похода появилась хорошая традиция. Мы стали каждый год организовывать молодежные экспедиции «На лыжах к Северному полюсу». И в этом году будет юбилейный десятый поход. Но мы его переформатировали и назвали «Большая арктическая экспедиция». И она чуть-чуть напоминает нам историю великой Северной экспедиции, которая была много лет назад…

В «Большой арктической экспедиции» может принять участие любой школьник Москвы. Для этого нужно пройти онлайн-диктант на сайте Лаборатория путешествий – goulp.ru. В течение 30 минут ответить на вопросы по Арктике. Таким образом появляются несколько тысяч участников, из которых уже при помощи дополнительных отборов и тренировок будут сформированы два отряда.

Один отряд – он называется «Полюс» - вместе со мной отправится в лыжное путешествие протяженностью 100 километров от российской дрейфующей станции Барнео до Северного Полюса.

Второй отряд – «Барнео» - научный. Он останутся на станции и ребята вместе с учеными будут изучать Арктику. Причем в этом году у экспедиции появится международный аспект. В США под руководством нашего большого друга, путешественницы и художника Гали Моррелл формируется команда из американских мальчишек, девчонок и их родителей. Они прибудут на пять дней раньше нас, будут заниматься научными наблюдениями за дрейфом льда, собирать коллекцию фитопланктона, проводить гляциологические эксперименты. А когда прилетит наш научный отряд, поделятся информацией и передадут эстафету научных исследований. Мне кажется это очень важный момент. Помните, когда во время холодной войны наши страны не общались, то благодаря послам мира — Саманте Смит и Кате Лычовой — общение начинало налаживаться. Сейчас наши отношения тоже натянуты, и дети снова выступят послами доброй воли. Покажут взрослым, как можно договариваться и дружить, как можно вместе успешно работать.

Я сторонник волновой теории. Вот ты кидаешь камень, а дальше от него расходятся круги… И я думаю, что каждый подросток, каждый ребенок, который вместе со мной оказался на Северном Полюсе, он является вот как раз тем самым объектом, от которого начинают расходиться очень положительные и правильные волны. Потому что он начинает транслировать в свое окружение, в окружение своей школы, в окружение своего района правильные ценности: что такое настоящая дружба, что такое настоящие усилия, что такое настоящие трудности и как их преодолевать.

Через 15-20 лет американские и российские дети, побывавшие на Полюсе, станут теми, кто будет формировать международную политику. И я уверен — они не забудут дружбу, которая зародилась в этих суровых краях.

ДОСЬЕ «КП»

Матвей Шпаро, дважды лауреат «Книги рекордов Гиннесса», всемирно известный российский путешественник, педагог, ученый. Сын другого всемирно известного советского и российского путешественника Дмитрия Шпаро.

В 1997 году руководил восхождением на вершину Африки гору Килиманджаро. В команду входили слепой, два глухих и четыре человека, у которых ампутирована нога или рука.

В 1998 году перешел по дрейфующим льдам через Берингов пролив.

В 2000 году Матвей возглавил необычайную экспедицию на лыжах через Гренландию. В команду входили три человека, один из которых использует инвалидную коляску. Экспедиция стала первым пересечением Гренландии российской командой.

Летом 2002 года Шпаро возглавил группу из 11 спортсменов, которая поднялась на вершину Северной Америки гору Мак-Кинли, 6194 м, на Аляске. В команду вошли два человека с травмой позвоночника.

Зимой 2008 года Шпаро совместно с Борисом Смолиным впервые в истории дошел на лыжах до Северного полюса полярной ночью.

Весной того же года Матвей Шпаро возглавил молодежную экспедицию «На лыжах – к Северному полюсу!». Впервые команда юношей и девушек 16-18 лет пришла на Северный полюс, пройдя более 100 км по дрейфующим льдам. Успех первой молодежной экспедиции позволили сделать ее ежегодной.

Награжден Орденом Дружбы и Орденом Мужества.

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