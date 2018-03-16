Пользователей Яндекса больше интересуются котами, чем собаками

СЕГОДНЯ 12:00 2018-03-16T13:02:31+03:00

Что чаще всего ищут люди в интернете о домашних питомцах

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В интернете коты гораздо популярнее собак. Такой вывод можно сделать на основании исследования, которое провел Яндекс, проанализировав запросы пользователей.

Каждый месяц пользователи около 14 миллионов раз делают запросы про кошек и более 11 миллионов — про собак. По данным ресурса, с 2010 года запросы о кошках в поисковике выросли почти в полтора раза, а про собак — только на 16%.

А за последние восемь лет кошки увеличили отрыв почти в три раза. Этому поспособствовали мультфильмы, сериалы и игры, где главными героями являются котики. Например, когда вышла игра «Найди кота», пользователи искали в Интернете подсказки.

А вот слово «собака» стали вбивать в строку поиска чаще, чем слово «кошка» в декабре 2017-го. Люди искали описания символа нового года в китайском гороскопе, узнавали, как задобрить Собаку.

Пользователей интересует «почему коты такие хитрые», «почему у собак такие добрые глаза», «как зарядиться энергией от кота», и даже «как будет собаке в год Собаки». Есть и те, кто хочет узнать «как правильно вести инстаграм кота», «как развеселить самую грустную собаку», «как объяснить коту, что я его люблю».

Самые частые вопросы о кошках и собаках

Чаще всего люди ищут статьи о питании и здоровье своих питомцев — на эту тему приходится почти четверть всех запросов. Чуть пореже ищут мультфильмы, книги, киноленты в названиях которых фигурируют эти животные. При этом видеоролики и картинки с домашними питомцами запрашивают в поисковике гораздо реже, и в этих запросах первое место у кошек.

Яндекс отметил, что топы тем запросов про кошек и собак отличаются и порядком, и составом. Так в запросы про услуги вроде стрижки вообще не попали в кошачий топ.

Кошка - это вам не кот

Еще восемь лет назад в поисковик слово «кошка» уходило в два раза чаще чем «кот». Но сегодня коты в запросах на 20% популярнее кошек. И как ни странно, котиков ищут меньше, чем котов, кошек и котят. Тем не менее, интерес к ним растёт быстрее — с 2010 года доля запросов со словом «котик» увеличилась в четыре с половиной раза. Среди часто запрашиваемых - мультсериалы «Котик Бубу» и «Котики, вперёд!», песня Александра Рыбака и телепередача «Главный котик страны».

Примерно раз в два года случается эпидемия интереса к загадке про число ног в комнате, полной котиков, жирафов, бегемотиков и других зверей. А в конце прошлого года появилась ещё одна популярная разновидность запросов — про криптокотиков.