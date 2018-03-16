Александр Кокорин рискует пропустить Чемпионат мира-2018 из-за очень серьезной травмы

СЕГОДНЯ 11:38 2018-03-16T12:14:35+03:00

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Нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кокорин, видимо, вынужден будет пропустить домашний чемпионат мира. В самом начале матча Лиги Европы «Зенит» - «РБ Лейпциг» нападающий покинул поле на специальном электрокаре, который перевозит тяжело травмированных игроков. В этот момент Александр плакал - видимо понимал, что повреждение очень серьезное. На утро «Зенит» подтвердил самые печальные подозрения - у Кокорина разрыв крестообразных связок. Это значит 6 месяцев без футбола. То есть ЧМ-2018 пронесется мимо самого талантливого и скандального футболиста России.

Футболист-скандал

Александр Кокорин - это тот золотой мальчик российского футбола, звездный час которого так и не пробил. В юношеских турнирах он забивал так много, что даже появилось подозрение - парень «переписанный», то есть на самом деле лет ему больше, чем в паспорте. Эта версия подтверждение так и не получила. Хотя Кокорин все равно стал самым скандальным футболистом страны.

Вот несколько фактов из биографии Александр Кокорина, которые помогут понять, почему так случилось.

- Кокорин - это вторая фамилия будущей звезды российского футбола. Как писали, СМИ при рождении он носил фамилию Карташов, а потом его мама вышла замуж, и Александр стал Кокориным.

Александр Кокорин в атаке "Зенита".Фото: Александр ГЛУЗ

- В свое время человек, похожий на футболиста Кокорина, засветился на видео с девушками легкого поведения и соответствующей социальной ответственности.

- В 2013 году Кокорина у «Динамо» выкупил «Анжи» за 19 млн евро! Но за новую команду Александр не сыграл ни одного матча - у дагестанского клуба резко закончились деньги, и форварда сдали обратно в Москву.

- Лучшим другом Кокорина является Павел Мамаев. Вместе они попадают во всякие нелепые ситуации, а порой сами умудряются снимать скандальные фото. Это с Мамаевым Кокорин вляпался в самую неприятную историю. После провального Евро-2016 они засветились на вечеринке в фешенебельном клубе Монте-Карло, где было выпито море шампанского, ценою в четверть миллиона евро.

- В соцсетях Кокорин недавно опубликовал фото в футболке с портретом наркобарона Пабло Эскобра. За рубежом это тоже было воспринято с недоумением.

- Также в соцсетях Кокорин на пару с Дзюбой показывали рукой «усы», как бы намекая на главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Тот на Александра вроде не обиделся - Черчесов вообще хорошо относится к Кокорину и видел в нем одного из лидеров национальной команды.

- У Кокорина отнимали права за езду по встречке - адвокаты говорили, что футболист просто не заметил разметку, но игрока это не спасло.

- Последний скандал с Кокориным - на кавказской свадьбе он взял в руки пистолет и палил в воздух, а после еще и разместил это видео в соцсетях.

Рождение ребенка?

Это далеко не полный список «залетов» самого талантливого футболиста России последнего десятилетия. Но казалось, что в 2017 году голова у форварда встала на место. Кокорин так мощно начал этот сезон, что не было сомнений - он лучший игрок страны. Что ни матч, то гол, и казалось, вот пришел наконец, звездный час Александра Кокорина.

Пошли слухи, что такая феноменальная результативность связана с огромным событием в жизни игрока - он якобы женился (девушкой Кокорина с 2014 года является известная модель Дарья Валитова), и у него родился ребенок. Форвард никогда эти слухи не подтверждал, но после каждого гола засовывал палец в рот, показывая таким образом соску. Но по большому счету было и не важно, почему Кокорин вдруг взялся за ум, главное, чтобы его настрой сохранился до чемпионата мира. И тут серьезная травма.

Кокорина отправили в Рим на лечение. Теоретически он может успеть восстановиться и за 4 месяца. Но даже такое чудо не спасет сборную России - чемпионат стартует 14 июня.

Что делать сборной

Это уже третья серьезная потеря сборной России из-за травм. Ранее выбыли два центральных защитника - Георгий Джикия («Спартак») и Виктор Васин (ЦСКА). Ситуация в обороне команды теперь близка к катастрофе. С нападением чуть лучше - кроме Александра Кокорина, у нас есть Федор Смолов - лучший бомбардир российского футбола двух последних лет. А еще можно вспомнить и об Артеме Дзюбе. У него не самые лучшие отношения с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Но сейчас такая ситуация, что о прошлых размолвках стоит забыть.