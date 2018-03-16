Ковалёв подарил сыну Калашниковой 10 тысяч евро

СЕГОДНЯ 11:49 2018-03-16T12:36:16+03:00

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В минувший четверг сыну Анны Калашниковой Даниилу исполнилось три года. День рождения малыша певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина решила отметить узким кругом, пригласив на праздник только самых близких — родителей, брата Константина и крестных мальчика Инну Жиркову и бизнесмена Андрея Ковалева.

- Нам подарили много игрушек, вещей, машинку с радиоуправлением, но главный подарок сделал наш крестный Андрей Ковалев. Недавно я приобрела квартиру для сына в Испании, и Андрей очень помог нам с обустройством Даниной детской комнаты, которое обошлось где-то в 10 тысяч евро. Вообще Андрюша Ковалев нам очень помогает. Он моя опора и защита. Моя и моего сына Даниила. Спасибо Андрею за это. Мы ему очень благодарны, — призналась «КП» Анна Калашникова.

Анна Калашникова

Напомним, Ковалев и Калашникова дружат более 10 лет. Мужчина неоднократно защищал певицу от нападок недоброжелателей на всевозможных ток-шоу, а в 2016 году стал официальным крестным ее сына. Кроме этого, недавно предприниматель и певец изъявил желание усыновить Даниила. Судя по тому, какие шикарные подарки Ковалев дарит малышу и его матери, бизнесмен не намерен отказываться от этой идеи.