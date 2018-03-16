2018-03-16T13:25:36+03:00
Спорт

Александр Волков - Фабрисио Вердум: прямая трансляция боя состоится 17 марта 2018

Российский боец ММА Александр Волков выйдет в Лондоне на поединок с Фабрисио Вердумом в рамках турнира UFC Fight Night. Прямая трансляция боя запланирована на 17 марта 2018 года
Константин ИВАНОВ
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Афиша боя "Волков - Вердум"Афиша боя "Волков - Вердум"
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Для Александра Волкова этот бой - главный пока шанс в карьере. Официально это не прописано в контрактах, но велика вероятность, что тот, кто одержит победу уже в следующем бою сразится за чемпионский пояс UFC. Так что для 29-летнего москвича грядущий поединок может стать кратчайшим путем к вершине. Выпускник МГУТ им. Баумана по специальности «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов» в смешанных единоборствах провел 35 боев, и выиграл 29 из них. Но среди поверженных соперников не было еще громких имен. А фаворит боя - все равно Фабрисио Вердум.

Соперник у Волкова очень серьезный. Бразильский боец Фабрисио Вердум считается живой легендой ММА. Но свое прозвище «Vai Cavalo» («Вперед, конь!») он получил благодаря другому виду спорта - футболу. Как и все бразильцы, Фабрисио был неравнодушен к мячу, в детстве друзья на поле подбадривали таким призывом. Российским же болельщикам Фабрисио запомнился тем, что в 2010 одержал победу на Федором Емельяненко, и по сути положил конец эпохе Последнего императора. С тех пор прошло немало времени, Вердум не молод, ему 40 лет, что для единоборств возраст почти пенсионный. Но даже в годах он остается опасен. За 8 лет, что прошли после встречи с Емельяненко, «Vai Cavalo» провел 12 боев, выиграл 9, а заодно успел завоевать и проиграть титул чемпиона UFC.

Вердум - мастер бразильского бразильского джиу-джитсу. И перед боем команда Волкова пригласила в свой лагерь еще одного эксперта в этом виде единоборств - Кенни Джонсона.

А накануне боя с Волковым Фабрисио Вердум рассказал, что этот бой едва не сорвался из-за Майка Тайсона. Вердум рассказал, что во время съемок фильма «Кикбоксер: Воздаяние» экс-чемпион мира занменитый Майк Тайсон ударом руки едва не сломал нос Фабрисио. «Он почти отправил меня в нокдаун, но все обошлось. Я чувствую себя по этому поводу спокойно, потому что это был Майк Тайсон. Будь на его месте другой парень, возможно, я бы не был так хладнокровен», - рассказывал Вердум об этом происшествии.

Ну а насколько хорош еще Вердум за пределами кадра, Волков проверит 17 марта в Лондоне. Прямая трансляция боя Александр Волков - Фабрисио Вердум будет показана на телеканале «Матч. Боец». Начало - 20:45.

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