2018-03-16T15:57:10+03:00
Экономика

«Надзорные каникулы» для мелкого бизнеса хотят продлить до 2022 года

Прежний мораторий на плановые проверки действует до конца 2018 года
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Введенные для малого бизнеса в 2016 году «надзорные каникулы», возможно, будут продлены еще на три года — до конца 2022 года.Введенные для малого бизнеса в 2016 году «надзорные каникулы», возможно, будут продлены еще на три года — до конца 2022 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Трехлетние «надзорные каникулы», введенные для малого бизнеса в 2016 году, возможно, будут продлены еще на четыре года — до конца 2022 года. Их также предлагается распространить на средний бизнес. Необходимые поправки подготовят Минэкономразвития и Генпрокуратура.

Изначально мораторий вводился с тем, чтобы поддержать малые предприятия в кризис, когда спрос на товары и услуги резко упал. Вот «малышей» и освободили на три года от плановых проверок — чтобы их лишний раз не кошмарили не по делу. Исключения остались для ряда сфер, так или иначе связанных с безопасностью людей и сооружений. Например, для управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Все остальные тоже совсем уж безнадзорными не остались. Поскольку никто не запрещает проводить еще и внеплановые проверки. Например, по «просьбам граждан» (а уж кто эти граждане и нет ли у них какой особой заинтересованности, попробуй узнай).

Тем не менее определенные результаты «каникулы» дали: число хотя бы плановых проверок за 2017 год сократилось на 40%.

Но оставались вопросы. В самом деле, почему по случаю кризиса малый бизнес кошмарить нельзя, а в остальное время, получается, можно? Неоднократно уже предлагалось во всех сферах ввести риск-ориентированный подход (он сейчас применяется, но только некоторыми контрольными органами): соотносить число проверок с тем, на сколько та или иная деятельность может нанести ущерб чей-то жизни и здоровью. А пока получается, что если «надзорные каникулы» не продлить, положение предпринимателей может резко ухудшиться.

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