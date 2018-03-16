СЕГОДНЯ 14:40 2018-03-16T16:46:48+03:00

Наш политобозреватель на Радио "Комсомольская правда" обсудил с ведущими профессиональные навыки политиков, приобретенные ими в молодости... [видео, аудио]

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Михаил Антонов (Радио «КП»):

- Вышла вторая часть фильма «Путин», где президент сказал, что после того, как его шеф Анатолий Собчак в 90-х проиграл в Питере на губернаторских выборах, Путин подумывал уйти в таксисты...

Александр Гамов:

- Я фото выложил, август 2010-го, когда мы с Путиным ехали на «Лада Калина» по дорогам Дальнего Востока. За рулем был Владимир Владимирович, а я рядом сидел, передним пассажиром, и брал у него интервью.

Путин недолго проработал бы таксистом, а Шойгу мог стать журналистом 00:00 00:00

Не первый раз, кстати, Путин говорит, что мог таксовать. Впервые об этом заявил лет 10 назад - у нас в газете вышла обложка, где на голову Владимира Владимировича водрузили фуражку таксиста...(это был коллаж, конечно).

Но вряд ли Путин на такой работе задержался бы надолго.

Он в 90-е занимался внешнеэкономической деятельностью как вице-мэр Питера, заместитель Анатолия Собчака, у него уже был большой опыт. И в любом случае тот опыт пригодился бы - и как бывшего сотрудника КГБ, и как знатока немецкого языка.

Мария Баченина (Радио «КП»):

- А кем другие политики могли бы стать?

- Дмитрий Анатольевич Медведев был неплохим юристом, хотя в юности (он с гордостью об этом говорил) подрабатывал дворником.

Сергей Шойгу был блестящим строителем. Он родился в семье редактора районной газеты Кужугета Шойгу - и вполне мог бы пойти в журналистику. Не исключаю, что сейчас он был бы нашим коллегой.

Владимир Жириновский поработал юристом. Но в юности он кроликов выращивал, продавал их - и купил свой первый велосипед на заработанные деньги. А еще помогал тетке за хрюшками ухаживать. Одно время его питомец - поросенок - даже участвовал в поросячьих бегах.

А вот Григорий Явлинский…

Антонов:

- ...На Кузбассе работал шахтером.

Гамов:

- Да. Он во время дебатов рассказал, что успел за свою жизнь поработать на многих шахтах.

Антонов:

- Александр, а у тебя была подработка, не связанная с журналистикой?

Гамов:

- Конечно. Я играл в духовом оркестре - и в юности, и в армии.

Баченина:

- На чем играл?

Гамов:

- Я дирижировал и играл на баритоне, на тромбоне, подрабатывал - на танцах играл, на праздниках и иногда на похоронах…