Американцы влияют на выборы в России с помощью «образовательных тренингов»

За океаном продолжают искать «кремлёвских хакеров», якобы продвинувших Трампа на пост президента США. Правда, говорят об этом всё тише — никаких серьёзных доказательств как не было, так и нет. А крутить одну и ту же пластинку полтора года — любой патефон сломается. Но главное сделано: тема «влияния Москвы на зарубежные выборы» (причём не только в Штатах, но и в Германии, Италии и других европейских странах) успешно посеяна в массовом сознании.

Правда, в психологии есть термин «проекция»: защитный механизм, когда человек (или целая группа) приписывает кому-нибудь постороннему собственные тайные желания или поступки, открытое признание в которых повлекло бы суровые кары. Так что, очень возможно, истерика коллективного Запада вокруг «российского вмешательства в выборы» — лишь неуклюжая попытка отвлечь внимание от реальных объектов и субъектов этого процесса.

Десант из-за океана

Причём ещё недавно Вашингтон на пару с Голливудом не только не скрывали воздействия на электоральные процессы в ключевых для них странах — но даже гордились подобными подвигами. Самый известный случай — выборы президента России-1996, когда возникла угроза «красного реванша» и возврата власти коммунистам (сейчас тогдашние опасения выглядят наивно, но Запад воспринял их весьма серьёзно). Для поддержки Бориса Ельцина американцы снарядили целый десант политтехнологов. За пару месяцев яркой кампании рейтинг первого президента поднялся с 3 до 30%; а после его победы самый популярный в штатах еженедельник Time выпустил обложку с довольным Борисом Николаевичем, держащим звёздно-полосатый флаг. И под заголовком: «Янки в помощь. Секретная история о том, как американские советники помогли Ельцину выиграть». Затем историю перенесли на экран в политическом триллере кинорежиссёра Рождера Споттисвуда «Проект «Ельцин» (название в оригинале — Spinning Boris).

— Сам видел этих людей в «Президент-Отеле», где находился один из штабов Ельцина. Хотя лично с ними я не общался, — рассказывает «Комсомолке» генеральный директор Международного пресс-клуба Александр Чумиков, работавший политконсультантом в той кампании. — Впрочем, роль и влияние заокеанских советников на выборах-96 сильно преувеличивались (в том числе и самими американцами, дабы набить себе цену).

Научу активизму

Однако всё это было больше двадцати лет назад. Россия с тех пор окрепла, серьёзно ограничила иностранное влияние на внутреннюю жизнь, и настолько открыто вмешиваться в наши политические процессы уже не получится. Поэтому «коллективный госдеп» использует куда более тонкие инструменты. Названия разные: «мозаичные технологии», «непрямое влияние», «мягкая сила»… А вот суть одна: человеку кажется, будто к правильному и единственно верному решению он пришёл сам. Вот только его слова и дела теперь почему-то полностью соответствуют известно чьей линии.

— В российских регионах, имеющих американские консульства (Питер, Екатеринбург, Владивосток), их персонал активно работает с представителями общественности. Как правило, дипсотрудников интересует экологическая и правозащитная деятельность, — рассказывает общественник с Урала, лично общавшийся с «западными друзьями» и просивший не упоминать его имя. — Интерес к общественной жизни американские дипломаты объясняют желанием помочь «молодой российской демократии». Гранты (деньги) теперь дают редко, зато помогают тренингами. Активистов обучают работе с НКО (некоммерческими организациями), социальными сетями и социальными же проблемами. Причём в последнее время, во избежание ненужного внимания, подобное обучение вынесено за пределы России. Можно прокатиться на семинар в Вильнюс, Тбилиси, Прагу. Все расходы по проезду и проживанию — за счёт организаторов.

Действительно, при получении гранта многие активисты предпочтут его попросту распилить, нарисовав красивый отчёт в фотошопе. А образовательные программы, которые позволяют напрямую воспитывать новое «поколение лидеров» — куда эффективнее. И переход к новой тактике подтверждают… сами американцы. Ещё полтора года назад экс-посол США в РФ Майкл Макфол выпустил в газете New York Times программную статью под названием «Как противостоять планам Путина». Где после пронзительного описания «российской агрессии по всем направлениям» даёт серию советов. Настолько прекрасных своей незамутнённостью, что дадим цитату без купюр:

«Мы должны ответить [России] давлением, и в новых формах. Мы должны так же, как Кремль, стать куда более изощренным в экспорте своих идей и поддержке своих друзей.

Мы должны рассматривать продвижение ценностей демократии на внешней арене в виде образовательных проектов, а не военных кампаний (ну, в большинстве случаев). Лучшие инструменты — это университеты, книги и веб-сайты, а не 82-я дивизия ВДВ [легендарное подразделение армии США, участвовавшее почти во всех конфликтах минувшего столетия]. На «обучение демократии» Соединённые Штаты вполне могут выделять ресурсы.

Прямая финансовая поддержка демократии проблематична: денежный чек из американского посольства грозит скомпрометировать получателя. Так что будущему президенту США [статья писалась до выборов-2016] следует «приватизировать» эту помощь — отдать весь процесс на откуп независимым общественным организациям. Свободный поток информации в интернете, сила независимых СМИ и гражданского общества должны быть универсальными ценностями, с которыми мы побеждаем», — пишет Макфол.

Российская альтернатива

«Образовательные программы» бывают самые разные. Кое-где готовят откровенных боевиков с упором на уличную войну — например, для Украины, которая сплочённым майданщикам под западной дипломатической «крышей» не смогла противостоять ни в 2004, ни в 2014-м. Доказательства? Выступая на заседании Дорогомиловского суда Москвы по делу о признании «февральского переворота» в Киеве незаконным, экс-глава СБУ Александр Якименко сообщил: «Подготовка к майдану началась задолго до него — в тренировочных лагерях под руководством инструкторов из Польши, Грузии и Прибалтики». Причём заявил он это, понимая возможность уголовной ответственности в случае ложных показаний.

Но, как мы уже говорили, настолько топорные (во всех смыслах) «тренинги» хороши только для подготовки оппозиции слабому государству украинского типа. В случае же нашей страны работают куда деликатнее. Да, сейчас никаким майданом власть свергнуть невозможно, однако, подчёркивают эксперты, Запад уже готовится к следующему электоральному циклу в России 2021-24 годов, воспитывая в нужных ценностях новое «поколение лидеров».

Вот, например, свежее приглашение на «тренинг в Праге» (уже без шуток, самый настоящий), куда активно зазывают через локальные сообщества в соцсетях Уральского региона: «НеКонференция (именно так — Ред.) на 20-30 человек об использовании бизнес-моделей в некоммерческом секторе». Перелёт и проживание, конечно, оплачивают. Вроде бы ничего подозрительного, название такое духоподъёмное, помогают активистам работать с НКО…

Проводит «НеКонференцию» (и десятки подобных мероприятий каждый год) Пражский центр гражданского общества. Экспертам знакома эта организация. Открываем знаменитый Закон «О противодействии оппонентам Америки посредством санкций» № 115-44 от 02 августа 2017 года. Пункт (или, как написано в оригинале, «секция») № 254. Читаем: «Создать Фонд противодействия российскому влиянию с бюджетом в $250 млн. на 2018-19 фискальный год».

А чуть ниже идёт подпункт d-2-c: «Методы достижения вышеописанных целей должны реализовываться посредством […] негосударственных или международных организаций, таких как ОБСЕ, Национальный фонд в поддержку демократии (NED), Черноморский Фонд (the Black Sea Trust), Балканский фонд в поддержку демократии (the Balcan Trust for Democracy), Пражский центр гражданского общества (the Prague Civil Society Centre)» и др.

Понятно теперь, откуда деньги и чему научат наших «лидеров будущего»? Кому интересно — вот сам текст закона на сайте Конгресса США, изучайте, как они в России хотят строить «гражданское общество» на отчисления американских налогоплательщиков.

— Запрещать подобные «образовательные проекты» глупо — это автоматически превратит их в ещё более желанный плод для определённой категории граждан. Да и проводятся многие «тренинги» за границей, вне нашей юрисдикции, — говорит эксперт Уральского информацонно-аналитического центра Михаил Фрибен. — А вот создавать им правильную альтернативу можно и нужно. Чтобы на каждый прозападный тренинг приходилось по десять пророссийских, где активистов обучали бы не техникам цветных революций, а настоящей социальной работе. Кстати, зарубежные эмиссары особенно активны в «проблемных» регионах РФ, так что успех ответа на эти новые вызовы зависит и от эффективности местной власти.