Русский «Менталист»: Мысляч ведет расследование

СЕГОДНЯ 16:03 2018-03-23T16:07:02+03:00

Американский «Менталист»: главный герой Патрик Джейн (Саймон Бейкер, крайний слева) рыж и довольно молод. Его начальница Тереза (Робин Танни, в центре) тоже очень симпатичная Фото: кадр из фильма

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Герой нового сериала - блестящий психолог, физиономист и менталист (то есть экстрасенс, которому подвластны телепатия, телекинез, вот это все) Даниил Романов. Слово непонятное, поэтому полностью сериал называется так: «Менталист. Тот, кто читает мысли». В главной роли израильский актер Ехезкель Лазаров.

Романов решил ловить злодеев, применяя сверхспособности. Устроился в Следственный комитет консультантом. Где уже было что-то похожее? Конечно, в «Нюхаче» с Кириллом Кяро в главной роли! Его персонаж брал след убийц по запахам. А был еще «Грач», где Павел Трубинер сыграл пережившего клиническую смерть майора Грачева - тому по ночам являлись призраки жертв преступлений. Трубинер же сыграл и слепого сыщика, обладающего сверхчутьем, в сериале «Двойное зрение». Слепача, так сказать. А наш менталист исходя из сложившейся классификации вполне мог бы зваться Мысляч. Ведь до преступников он добирается силой мысли. Самое смешное, что Ехезкеля Лазарова, совершенно не говорящего по-русски, озвучивал Кирилл Кяро из «Нюхача».

А это наш «Менталист», и это сразу видно: золотые березки, травка... Даниил Романов (Ехезкель Лазаров, на переднем плане в светлом пальто) работает на красотку Екатерину (Анастасия Микульчина, в центре)Фото: кадр из фильма

Но, если честно, наш русский «Менталист» - ремейк популярного американского проекта. Он вышел в 2008 году и пережил семь сезонов. Там главный герой Патрик Джейн (Саймон Бейкер) помогает КБР - Калифорнийскому бюро расследований (по аналогии с ФБР).

- Говорят, что оригинал превзойти невозможно. Но так бывает не всегда, - уверен Лазаров. - Мой герой - весьма наивный персонаж с идеалистическим представлением о мире. Для него ирония - способ существования, он все время немного подшучивает над всеми. Он придавлен грузом своей вины за гибель жены и дочери, и такая манера общения помогает ему скрывать свою боль. Думаю, российская версия «Менталиста» будет более напряженной, не такой поверхностной и легкой, как у американцев.

Даниил Романов весьма импозантен и обаятелен. А отделом, к которому он прикреплен, руководит сексапильная девушка Екатерина Филатова (Анастасия Микульчина, звезда фильмов «А зори здесь тихие...» и «Сонька Золотая Ручка»). Между ними тает лед, но не факт, что это к чему-то приведет. Самое важное- поймать главного маньяка по прозвищу Демон…

КСТАТИ

Израильтянин Лазаров ни бельмеса по-русски, но реплики должен был произносить все же на русском, чтобы после озвучания голос дублера соответствовал артикуляции.

- Сначала я учил свой текст на английском, - вспоминает актер. - Затем Олеся - мой суфлер на проекте - наговаривала на диктофон текст на русском. Дома я репетировал, а на площадке слушал Олесю в наушник и повторял практически параллельно. Когда не понимаешь смысла сказанного, у тебя включаются другие инстинкты, почти звериные. И именно это привносит в характер моего героя жизненность, потому что он немножко странный.

Первый

«Менталист»

Понедельник-четверг, 21.35