Геннадий Онищенко: Какая корь?! Мы давно о ней забыли. А голосовать пойду с внуками...

СЕГОДНЯ 00:15 2018-03-17T00:22:58+03:00

Экс-главсанврач страны в эфире Радио "Комсомольская правда" развеял слухи о том, что к 18 марта в Россию с Украины якобы "завезли... заразу" [аудио]

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- Геннадий Григорьевич, я прошелся в пятницу по избирательным участкам. Все готово к выборам, только вот слухи кое-где появились, что с Украины якобы завезена корь, что это заразно, что нельзя посещать избирательные участки, особенно с ребятишками - что это бьет по детям. Можете нас как-то просветить на этот счет?

- Ну, во-первых, этот момент учитывался еще при подготовке к предвыборной кампании.

- Серьезно?

- Конечно.

Корь – это детская инфекция. В нашей стране еще в 2002 году был достигнут уровень, когда корь считается элиминированной, то есть один случай на миллион населения.

Да, в это же самое время в Западной Европе регистрируются случаи повышенной заболеваемости корью - потому что детям там не делают прививки.

У нас процент охвата прививками очень высок. Никакой угрозы распространения заболевания нет.

- А завезти эту заразу могут?

- Если даже такие случаи и бывают, они также распространения не находят. Так что....

- А тогда заодно давайте уж и по гриппу скажем.

- Накануне в нашей стране был достигнут беспрецедентно высокий уровень охвата населения профилактическими прививками против гриппа. Привито - причем отечественной вакциной - более 56 миллионов наших граждан.

И это сработало.

За весь период осени, зимы и начавшейся весны в стране так и не развился эпидемический уровень заболеваемости. Сегодня - по восьмой неделе - уровень заболеваемости по гриппу ниже даже того уровня, который был в самые благоприятные годы.

- Вы имеете в виду восьмую неделю года?

- Да, с начала 2018-го. И по гриппу по всей территории страны у нас обстановка благополучная.

- И ребятишки могут, как это обычно бывает, спокойно в школах концерты устраивать?

- Конечно.

- И взрослым можно приходить голосовать с детьми.

- Никаких ограничений, да и дополнительных мер предосторожности в стране также не введено. И для этого нет никаких оснований.

- У вас сколько внуков.

- У меня - восемь.

- Вы же с внуками ходите голосовать?

- Всех я не смогу собрать, потому что они у меня живут в разных концах Москвы. К тому же я обычно хожу первым на свой избирательный участок, в 8 утра.

- Внуков не будете будить?

- Я потом в своем округе, где избирался депутатом, должен присутствовать и проконтролировать уровень организации. Но кого-то из внуков возьму с собой на избирательный участок. Чтобы тоже почувствовали - 18 марта день важный, особый в жизни нашей страны.