Геннадий Онищенко: Какая корь?! Мы давно о ней забыли. А голосовать пойду с внуками...
- Геннадий Григорьевич, я прошелся в пятницу по избирательным участкам. Все готово к выборам, только вот слухи кое-где появились, что с Украины якобы завезена корь, что это заразно, что нельзя посещать избирательные участки, особенно с ребятишками - что это бьет по детям. Можете нас как-то просветить на этот счет?
- Ну, во-первых, этот момент учитывался еще при подготовке к предвыборной кампании.
- Серьезно?
- Конечно.
Корь – это детская инфекция. В нашей стране еще в 2002 году был достигнут уровень, когда корь считается элиминированной, то есть один случай на миллион населения.
Да, в это же самое время в Западной Европе регистрируются случаи повышенной заболеваемости корью - потому что детям там не делают прививки.
У нас процент охвата прививками очень высок. Никакой угрозы распространения заболевания нет.
- А завезти эту заразу могут?
- Если даже такие случаи и бывают, они также распространения не находят. Так что....
- А тогда заодно давайте уж и по гриппу скажем.
- Накануне в нашей стране был достигнут беспрецедентно высокий уровень охвата населения профилактическими прививками против гриппа. Привито - причем отечественной вакциной - более 56 миллионов наших граждан.
И это сработало.
За весь период осени, зимы и начавшейся весны в стране так и не развился эпидемический уровень заболеваемости. Сегодня - по восьмой неделе - уровень заболеваемости по гриппу ниже даже того уровня, который был в самые благоприятные годы.
- Вы имеете в виду восьмую неделю года?
- Да, с начала 2018-го. И по гриппу по всей территории страны у нас обстановка благополучная.
- И ребятишки могут, как это обычно бывает, спокойно в школах концерты устраивать?
- Конечно.
- И взрослым можно приходить голосовать с детьми.
- Никаких ограничений, да и дополнительных мер предосторожности в стране также не введено. И для этого нет никаких оснований.
- У вас сколько внуков.
- У меня - восемь.
- Вы же с внуками ходите голосовать?
- Всех я не смогу собрать, потому что они у меня живут в разных концах Москвы. К тому же я обычно хожу первым на свой избирательный участок, в 8 утра.
- Внуков не будете будить?
- Я потом в своем округе, где избирался депутатом, должен присутствовать и проконтролировать уровень организации. Но кого-то из внуков возьму с собой на избирательный участок. Чтобы тоже почувствовали - 18 марта день важный, особый в жизни нашей страны.
Геннадий Онищенко: Не верьте слухам, в России нет эпидемии - ни кори, ни гриппа