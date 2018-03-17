Порошенко припасет девять граммов свинца на случай войны с Россией

СЕГОДНЯ 09:55 2018-03-17T09:54:45+03:00

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Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко в очередной раз ударился в патриотизм. Приехав в Краматорск, он решил ободрить так называемых воинов так называемой АТО и разразился очередным букетом обвинений в адрес России. По его словам, Москва еще в 2014 году собрала на границе с Украиной мощнейший механизированный кулак. И сейчас «несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции». И пусть, дескать в Кремле не думают, что Украина проворонила эту подготовку, украинская разведка работает, и Порошенко точно известно более чем о 35 тысячах российских военнослужащих, 700 танках, более чем по тысяче бронемашинах, артиллерийских системах и сотнях реактивных системах залпового огня, готовых в любой момент напасть.

- Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью – чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению, - разоблачил он «коварные» замыслы Кремля и твердо пообещал. - Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится. Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом.

Странная смесь из «Александра Невского» и «Белого солнца пустыни», не находите. Тут тебе и «девять граммов в сердце», и квинтэссенция российской внешней политики от кинокнязя из знаменитого фильма Сергея Эйзенштейна. Только вот какое отношение Петр Алексеевич к этому всему имеет, ежели от «москальского» исторического наследства отказался на уровне государственной политики. И как-то неравноценно получается. К ним кто сунется с мечом, а они отвечать не мечом будут, а пулей. А если к ним кто не с мечом, а с пулеметом, танком или ракетой?

Не говоря уже про амнезию. Ведь получается, что сейчас, спустя четыре года после вероломного «гибридного нападения страны-агрессора», Украина обещает отразить интервенцию в том случае, если она произойдет. Иначе говоря, если Россия все же явится на войну. И ведь это уже не первый раз такой разлад в голове у лидера Украины. Похоже, с утра он обещает отразить агрессию, если враг нападет, а к вечеру, «подлечившись» от болезней уже вовсю отражает, кладет штабелями конногвардейские мехбронированные бурятские десантные дивизии легких водолазов и прочие, как изобрели термин на Украине, подразделения и части «российско-террористических» войск. Ну, а следующим утром процесс повторяется по новой.

И ведь что удивительно – значительная часть населения верит во все эти сказки и бредни. И ведь была уже «куля в лоб» Арсения Яценюка, которая в итоге превратилась в виллы за океаном на деньги от одноименной «стены», также призванной защитить Незалежную от «агрессии соседа с севера».

Ежели девять граммов свинца и понадобятся, то Петру Алексеевичу будет достаточно всего одного изделия, которое, современное, весит гораздо меньше, чем легендарная пуля для винтовки Мосина. Да и неудобно из трехлинейки, ботинки надо снимать, ногой нащупывать спусковой крючок. Нет, честное слово, лучше ему для этого воспользоваться просроченной продукцией собственной фабрики «Рошен». Предшественник Порошенко, тоже мечтавший отомстить России, называвшейся тогда СССР, за вековые обиды, запас немало пуль. А кончил жизнь не от пули, а приняв яд. И был сожжен на заднем дворе рейхсканцелярии.

Так что, с пулями Петру Алексеевичу надо бы поосторожнее. Дай такому, понимаешь, пулю, он начнет обещать, что сейчас вот выдаст парабеллум. А то ведь выстрелить можно. Лучше поэкспериментировать для начала с шоколадными.