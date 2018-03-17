2018-03-17T12:37:26+03:00
Авто

Прямая видеотрансляция с фестиваля «Мотовесна» в «Олимпийском»

Прыжки с трамплинов, трюки, кастом и тюнинг на открытии мотосезона-2018 [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В этот раз мероприятие проходит на центральной арене и в фойе комплекса "Олимпийский"В этот раз мероприятие проходит на центральной арене и в фойе комплекса "Олимпийский"Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве состоялось открытие одного из самых ожидаемых фестивалей 2018 года "Мотовесна". В этот раз мероприятие проходит на центральной арене и в фойе комплекса "Олимпийский". Именно здесь на период 16-18 марта разместились выставочная часть и спортивная зона с огромными трамплинами даже басейном.

Обычно чемпион мира по аквабайку Алексей Курамшин выступает в открытых водоемах, однако, в этом году организаторы решили устроить настоящее шоу в закрытом пространстве. Трамлины же займут такие экстремалы, как итальянец Ванни Оддера, россиянин Алексей Колесников и, вероятно, самые известные гости "Мотовесны" — французские триалисты Жюльен Дюпон и Кенни Томас, которые на три дня займут полосу препятствий.

В целом же, "Олимпийский" был разделена на несколько тематических частей, таких как бренд-зона, бизнес-зона, арт-раздел и клубная часть. Традиционным стержнем выставки стало XII Московское Международное Custom&Tuning Show, на котором демонстрируются лучшие кастом-мотоциклы России и других стран.

Мотовесна-2018 : Прямая трансляция.

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