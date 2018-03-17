Алла Пугачева показала себя без парика и грима

СЕГОДНЯ 13:34 2018-03-17T13:41:42+03:00

Певица помолодела, постройнела, но стала реже выходить в свет Фото: Михаил ФРОЛОВ

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- С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы, - написала в своём блоге Алла Пугачева, выложив свой снимок без фирменных париков и макияжа.

Судя по мокрым кудряшкам звезды, Алла Борисовна сфотографировалась для поклонников сразу после душа (или бани - Ред.).

Фанаты легендарной певицы заметили, что в последнее время АБ спокойно выкладывает свои фото без «боевой раскраски».

Мол, после завершения концертной деятельности Пугачева может позволить себе жить и появляться в свете, как ей удобно.

alla_orfey С легким паром!!!Завтра с чистой совестью пойду на выборы.

- Я сейчас, как живу, так и выгляжу, одеваюсь. Это ж не сцена, где нужно в рабочей одежде выходить, - заметила в недавнем разговоре с журналистами на презентации бутика Валентина Юдашкина 68-летняя Алла Пугачева.

Напомним: после рождения младших детей у АБ словно открылось второе дыхание. Певица помолодела, постройнела, но стала реже выходить в свет. Сейчас звезда почти все своё время посвящает Гарри и Лизе.

Правда иногда выходит на сцену, поёт на корпоративах и на сборных концертах у друзей.

- Сцена лечит, а дети молодят, - говорит о своем сегодняшнем состоянии Алла Борисовна.