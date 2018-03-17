В классе обнаружен «Бермудский прямоугольник»: за какую парту сесть, чтобы не спросили на уроке

СЕГОДНЯ 14:10 2018-03-17T15:16:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Как это часто бывает с эпохальными открытиями, учителя екатеринбургской гимназии 210, которая к тому же носит еще имя собственное - «Корифей», открыли «бермудский прямоугольник» в школе совершенно случайно.

Во все века считалось, что спастись от учительского глаза можно только «на камчатке». На последние парты обычно и рассаживались лоботрясы и двоечники. Последние научные исследования, проведенные в «Корифее», доказали: это не так.

- Разные учителя проводили исследования в 48 кабинете, но у всех оказались одни и те же результаты, - директор Алексей Алимович Бабетов ведет меня в теперь уже ставшее знаменитым помещение.

Во все века считалось, что спастись от учительского глаза можно только «на камчатке»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьная аномалия была найдена во время использования в учебном процессе методики, разработанной специалистами Высшей школы экономики. Ее суть заключается в том, что учителя приходят на уроки друг друга и ведут наблюдение за ходом занятия по специальной схеме. В том числе смотрят и то, как распределяется внимания учителя между учениками. Так получилось, что сначала занялись 48 кабинетом…

Школьников, которые сидят на этих местах, спрашивают на уроке гораздо реже, чем остальныхФото: Рушан КАЮМОВ

- Я сижу на уроке у коллеги, передо мной план класса, и я галочкой отмечаю каждое обращение учителя к ученику. В итоге вырисовывается схема: у кого из учеников получилось больше галочек, к тем учитель чаще обращался. Цель взаимных посещений - сделать так, чтобы учитель обратил внимание на зоны, которые выпадают из его поля зрения, чтобы внимание учителя было распределено равномерно, - рассказывает учитель английского Артем Мамылин, который первым обратил на странную закономерность.

…Директор Алексей Бабетов открывает дверь 48-го кабинета. Стены небольшого помещения украшены большими бумажными бабочками:

- Это кабинет биологии. Им заведует Вера Евгеньевна Лукьянова. Она очень любит бабочек, поэтому их здесь так много, - объясняет он. И рукой очерчивает «Бермудский прямоугольник». В классе, где столы стоят в четыре ряда по четыре парты меньше всего спрашивают школьников, которые сидят на второй и третьей партах второго, третьего и четвертого рядов.

- Мы заинтересовались и стали такие же схемы рисовать в других классах, - объясняет «первооткрыватель» Мамылин. – Выяснилось, что и в других помещениях именно на учеников, которые сидят за этими партами, учителя обращают меньше всего внимания. Причем, уроки могут быть разными, учителя разными, аудитории различными, а правило «Бермудского прямоугольника» все равно действует! Даже если парты расставлены по-другому – все равно почти в центре, но со смещение от окна на один ряд существует особая зона.

- Мы стали задумываться – почему так получается? – признается учитель. – Нам самим поначалу оказались выводы очень странными – ведь кажется, что ты одинаково опрашиваешь весь класс, никого не пропуская и не выделяя.

Одна из версий, которую выдвинули в «Корифее» такая: на самом деле очень немногие учителя следят за распределением ученической активности во время урока. На первых партах обычно сидят отличники. И взгляд учителя, как бы проскакивает между ними. Получается, что перед ним весь урок лица тех, кто сидит на вторых и третьих партах. Поэтому может казаться, что их уже спрашивали – примелькались ученики.

- Я подозреваю, что такие же «Бермудские прямоугольники» есть и в других школах. Обязательно нужно привлечь внимание к этой проблеме. Учителя должны о ней знать! - горячо говорит Артем Мамылин и тем самым лишает возможности двоечникам и троечникам занять в классе комфортные места.

Немногие учителя следят за распределением ученической активности во время урокаФото: Андрей КАРА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Прокомментировать открытие в «Корифее» я попросила ведущего сотрудника Института образования ВШЭ (где, собственно, и разработана методика изучения внимания учителя) Марину Пинскую.

- Мы не в курсе такого явления, но это определенно интересно, - ответила ученый. - Возможно, существование «бермудского прямоугольника» обусловлено тем, что учитель не обращает внимания на детей, которые, по его мнению, не ответят. И он не хочет на них тратить время.

Вопрос к читателям:

- А вы как спасались во время опроса учителя? Обращали ли вы внимание на то, что в классе есть «гиблые» места, а есть те, где есть шанс быть невызванным?