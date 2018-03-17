А убийца времени – это дворецкий!

СЕГОДНЯ 14:25 2018-03-17T14:49:30+03:00

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Щелкая пультом в поисках пятничного телеразвлечения, я дощелкался. Попал на канал ТВ3, известный в узких кругах сериалами «Слепая», «Гадалка», «Дневник экстрасенса» и прочей эзотерической слезливо-сопливой мутью. Как раз на премьеру, как было заявлено, «нового формата, который не имеет аналогов в мире». На программу «Шерлоки», где ведущий, муж Ксении Собчак - тот самый, что снялся в рекламном ролике, где испытывал рессоры и подвеску авто, изображая половой акт в салоне, - вместе с пятью звездами-персонажами решает увлекательную задачу – распутать придуманное убийство и получить за это деньги. Целых 300 тысяч рублей. Не распутают – бабло достанется убийце…

Ну насчет «не имеющего аналогов» на ТВ3, конечно, загнули. Мои заграничные друзья с ходу назвали с десяток подобных шоу, начало которым положила еще Агата Кристи с «Десятью негритятами». Не зря же создатели нашего «копипаста» поделили передачу не на серии или на выпуски, а на «челленджи». Видимо, чтобы совсем от истоков не отойти. И чтоб завлекательней звучало…

Но что российский вариант уникален – это чистая правда. Вряд ли еще где-нибудь найдешь подобную концентрацию дешевки и утиля. Этакого телевизионно-литературного мусора. Хотя бы по сюжету, который придумывают авторы дешевых детективов из книжек в мягкой обложке. Тех, что прочитал в трамвае, тут же выбросил и забыл.

Сюжет первого «челленджа» и вправду неповторим. Практически взят из российской жизни. Коллизия такая (цитирую этот шедевр беллетристики дословно): «Герман Прохоров, глава большой компании, был убит у себя дома. В пятницу. Между восемью и девятью вечера. Его тело обнаружил коллега и давний друг Даниил. Герман был под воздействием снотворного, когда в сонную артерию кто-то воткнул ему перочинный нож… В момент убийства в доме также находились личный водитель Игорь, жена убитого Ольга, его дочь Юля и медсестра Жанна… Жена Ольга в вечер убийства смотрела телевизор. Дочь Юля болтала по телефону…».

Все это словесное добро ведущий, получивший также известность по ролям второго и очень яркого плана, где герой безостановочно бухает, мочится в кустах или громко икает и отрыгивает со словами «пардоньте!», произносит под тревожную музыку с интонацией трагика из районного театра.

Неповторим проект и по набору героев. В первом «челленже», например, отметилась некая фитнес-тренер, которая по характеристике сурового ведущего «убийственно красива», присутствовал никому не известный сериальный актер, он – опять же цитирую – «может сыграть абсолютно невиновного человека», поиграла лицом неведомая «певица» (других эпитетов в ее адрес не нашлось), покрутилась еще одна «профессиональная актриса», которая «умна, обаятельна», и засветился телеведущий и ви-джей, «единственный из участников, кто сразу выступает под кличкой. Значит, есть, что скрывать…».

Что ж, какой канал, такие и звезды…

- Добро пожаловать в комнату убийств! – широко распахивая руки, приглашает великолепную пятерку ведущий. Как к столу с закусками или как в застенок Люцифера – в его исполнении это примерно одно и то же. Участники послушно заходят в комнату, снимают покрывало с трупа и не слишком убедительно изображают страх при виде лысого манекена, купленного по случаю на распродаже имущества в сельпо.

- Искать во всем подсказки! – настойчиво требует ведущий, как будто не понимая, что манекен, даже если его облить килограммом кетчупа, вряд ли вызовет приступ любознательности …

Смотрю я на это действо и понимаю: всё же амплуа – это великая вещь! Если пристало – вовек не избавишься. Это как вторая кожа, которую если и снимешь, то только с плотью. Крайней плотью.

Поэтому ведущего с его интонацией, заполненной фальшивой паранойей, хочется цитировать и цитировать:

«Пока эти пятеро выглядят, как невинные овечки (скорее, как бараны – С.П.). Но скоро один из них окажется хищным волком (вероятно, есть волки нехищные – С.П.). Жизнь полна сюрпризов»…

«Я рад, что вам так весело. Но только здесь совсем рядом еще лежит труп убитого человека (это потом помощник ведущего, которого называют – вы не поверите! - Уотсон, отвезет и привезет его на больничной каталке, прикрытой белой простынкой, - С.П.). «Может, кто-то захочет признаться в убийстве?»…

И вот из набора таких глубокомысленных и косноязычных банальностей и состоит вся речь ведущего на протяжении всего часового шоу. Хотя нет, это я вру! Как только мужу Собчак удается вырваться из плена столь чуждой ему детективной лексики и оказаться на привычном хабальском просторе, язык ведущего преображается и начинает блистать яркими красками.

- Вы сами, Даниил, не пользуетесь таблетками для повышения потенции? – с интересом спрашивает он одного из участников шоу.

Участник, немного смущаясь, отвечает, что эти «таблетосы» он покупает для друзей. При этом камера крупно наезжает на упаковку жизненно важного средства. Ну а куда деться – продакт-плейсмент! Что еще можно скрыто рекламировать в таком шоу?..

Или вот политически актуальная шутка от ведущего в финале – при вручении букета победительнице, так и не выявленной «убийце»:

- Не могу поручиться, что эти цветы не опрысканы ядовитым веществом.

Эх!.. А ведь мог бы просто и дальше играть мочащихся, икающих и отрыгающих…

И на что я, спрашивается, потратил час? На нелепый сюжет с известным финалом? На плохую игру участников под руководством пафосно-фальшивого ведущего? Это как в старом анекдоте, когда служитель в кинотеатре сообщает в самом начале детектива не давшему ему чаевые зрителю: «А убийца – дворецкий!». Только здесь этот дворецкий убивает наше время…