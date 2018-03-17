«Ростов» и «Арсенал» в морозной Туле сыграли вничью 2:2

СЕГОДНЯ 19:05 2018-03-17T19:13:28+03:00

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Рано утром в субботу 17 марта первыми записями в твиттерах «Ростова» и «Арсенала» в день игры 23 тур чемпионата России были посты о погоде. «-15» - написал «Ростов» со смайликом задумчивости, «-12» - с более ободряющей рожицей поставил пост «Арсенал». «+5!» - с широкой улыбкой ответила пресс-служба «Ростова», рассказывая о погоде в Ростове-на-Дону в утренний субботний час.

Несколько недель назад мороз в Самаре стал причиной отмены матча на Кубок России между «Спартаком» и «Крыльями Советов», совсем недавно игра «Урала» и «Локомотива» в чемпионате России едва не была сорвана. Но все-таки 8 градусов мороза, которые прогнозировали к началу игры, устроили всех и матч в Туле состоялся.

За несколько дней до начала матча была попытка поднять ажиотаж, но ее накорню обрубили. Миодраг Божович в «Ростове» выиграл Кубок России — один из двух крутейших результатов в истории команды. Но сейчас у ростовчан из тех, с кем работал балканец, остались лишь Александр Гацкан и Тимофей Калачев. Остальные же — сплошь новые игроки. Хотя прошло всего 3,5 года с момента отставки Божовича из «Ростова». А на газон тульского стадиона вышел лишь один Калачев. Которому, правда, досталась от пропускавшего игру Александра Гацкана капитанская повязка.

На фоне тульских морозов болельщики шутили, мол, у «Ростова» в составе — фора в три викинга. Сверрир Ингассон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарссон будут чувствовать себя в своей стихии. И все началось как раз с этого — уже на 7-й минуте игры прошедший по флангу форвард Сигурдарссон отдал пас в штрафную и Алексей Ионов открыл счет. По трибунам тульского стадиона прокатилось удивленное: «Это что, гол был? «Ростов» забил?». В тиши тульской арены праздновали гол футболисты «Ростова».

Прошло 15 минут и вот уже ледяное поле играет злую шутку с защитой «Ростова» - Дмитрий Скопинцев подскальзывается на фланге обороны, его обходит игрок «Арсенала», делает пас на Артема Дзюбу и блиставший на Дону во времена Божовича форвард забивает гол, делая счет в матче равным - 1:1. В прошлой игре «Ростова» всех слегка обескуражил форвард «Ростова» Алексей Ионов, не забивший трижды в ворота «Зенита» после выходов «один на один». В игре с «Арсеналом» у него было 2 момента — и в обоих случаях он довел дело до голов.

Слегка подмерзшее поле в дальнейшем не раз подводило игроков «Ростова» и «Арсенала» - бывало, что даже Дзюба на ровном месте падал на газоне тульского стадиона, не сумев начать очередную атаку своей команды. Однако во втором тайме смог забить еще один гол, чем породил массу вопросов. Главный из кторых — а будет ли он играть дальше столь же круто, чтобы пробиться в сборную России на ЧМ-2018? На неделе получил травму его конкурент по сборной Александр Кокорин, а таких мощных форвардов у нас не так много. Поэтому хорошая игра Дзюбы в тульской команде в дальнейших играх вполне может открыть ему дорогу в сборную России. Где он не появлялся уже достаточно давно, лишившись места в составе питерского «Зенита». Пока что же игра Дзюбы — что настоящий тульский пряник - 3 гола в последних 2 матчах и 9 место в общем рейтинге бомбардиров чемпионатов России по футболу.

Лишь к 70-й минуте главный тренер «Ростова» Валерий Карпин облачился в шапку, простояв у края поля с начала поединка без какого бы то ни было головного убора. Новый наставник ростовчан, вдохнувший жизнь в команду, весь матч был в игре. И постоянно расстраивался в трех случаях, вскидывая обескураженно руки после: потери мяча, долгой перепасовки на своей половине поля и медленной атаке своей команды. Во всех остальных случаях он внимательно следил за игрой, давая команды своим подопечным.

Коченевшие на морозе зрители тульского стадиона встретили аплодисментами финальный свисток матча «Арсенал» - «Ростов». Итог матча — ничья 2:2, и «Ростов» после поражения в Краснодаре 1:3 и ничьи 0:0 с «Зенитом» добывает результативную ничью на выезде, уходя на двухнедельный перерыв, как и тульский клуб.

«Наща задача до конца сезона — набирать очки в каждом матче», - сказал уже после игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Новый наставник донского клуба на данный момент у фанатов пользуется уважением, которое преумножилось после недавней ничьи с «Зенитом» на своем поле.

Завершится укороченный тур в Казани матчем «Рубин» - «Спартак». Ну а пока что чемпионат России по футболу уходит на двухнедельный перерыв из-за товарищеских матчей сборной России. Наши сыграют 23 марта с Бразилией в Москве и 27 марта в Санкт-Петербурге с Францией. Даты матчей следующего тура пока что официально даже не опубликованы — матчи ожидаются в районе 1 апреля.