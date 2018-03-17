Валентина Терешкова: Сейчас вот - в поезде. Еду голосовать в Ярославль

СЕГОДНЯ 23:21 2018-03-17T23:23:56+03:00

Первая в мире женщина-космонавт в эфире Радио "Комсомольская правда" призывает всех россиян обязательно прийти на избирательные участки

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Вечером, 17 марта, мне с трудом удалось дозвониться до Валентины Терешковой...

- Алло, Валентина Владимировна, это Гамов, вы можете сейчас говорить?

- Сколько угодно, Саша, только вот я в поезде еду, поэтому пропадает связь.

- А, ясно! А куда, интересно, едете - вы не скажете?

- В Ярославль.

- Я так и подумал! А вы в Ярославле будете голосовать?

- Да, буду там.

- А почему вы решили - на родине?

- А потому что Родина - и большая, и маленькая - называется Родиной.

- Ой, как здорово!

- Потому что ты там родился, и ты хочешь, чтобы она была красивая, чтобы все проблемы были решены. А для этого необходимо, чтобы каждый осознал, что он - в этот день, 18 марта, не просто голосует, а выбирает свое завтра.

- Скажите, что бы вы хотели...

- ... А наш народ заслужил свое счастливое будущее.

- А вы всегда голосуете на Ярославской земле, да?

- Нет, не всегда. Несколько раз я голосовала за границей... Ведь иногда приходится быть в командировке зарубежной - и тогда в нашем посольстве голосуешь.

- А в посольствах каких стран вам приходилось голосовать?

- На Мальте, в других странах.

- К чему бы вы хотели призвать избирателей - прямо вот из поезда "Москва -Ярославль"?

- Сделать правильный выбор. Объективный и честный. Если мы желаем своей стране только победы - надо обязательно идти на выборы. И делать правильный выбор.

- Вам счастливого пути!

- Звони завтра, Саша, еще поговорим.

- Ладно.

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