Пранкеры выяснили, как европейские правозащитники хотят устроить атаку на российские выборы

СЕГОДНЯ 01:55 2018-03-18T02:07:13+03:00

Вдобавок они узнали, что наблюдатели от Навального готовят «очерняющую картинку» о дне голосования для зарубежных журналистов [видео]

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И хоть выборы президента в России еще не закончились, зарубежные активисты уже готовы признать их незаконными. Бравые российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) взялись вывести провокаторов на чистую воду. Они дозвонились директору Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шиффер - она курирует организацию "Голос". А еще разыграли парочку штабов оппозиционера Алексея Навального. И вот тебе раз! "Молодняк", согласившийся пойти от блогера наблюдателями на избирательные участки по Красноярску и Йошкар-Оле, готовит для западных журналистов постановочную картинку. Мол, это послужит фактурой для заморских политиков, чтобы не признавать российские выборы.

- Что меня здесь впечатляет. Это то, что и эта самая госпожа Шиффер и эти самые молодые и активные волонтеры штабов Навального уже заочно признают выборы нелегитимными, - поделился с подписчиками Алексей Столяров. - При этом та же европейская платформа готова финансировать «Голос» в России на деньги Украины и опять же в интересах последней, чтобы Украина на политическом уровне могла не признать наши выборы. И после этого они могут называть себя аполитичной организацией? Что же касается наших местных «наблюдателей», то этот шакализм совершенно не новое явление. Покрасоваться перед иностранной прессой, вымазать страну в грязи на иностранный штатив давно стало модным явлением.

Штефани Шиффер (куратор ассоциации "Голос") о выборах в РФ и наблюдатели Навального.Директор Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шиффер (куратор ассоциации "Голос") о возможности признания незаконными выборов в РФ (Звонок от имени спикера Верховной Рады Парубия).

Пранкеры звонили европейской правозащитнице от имени спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

- США, Британия, Франция, Германия выступили с совместной позицией в осуждении действий России. Как раз на этом фоне можно создать хороший информационный шум по этим выборам, - спросил Вован.

- Мы вам предоставим с удовольствием все данные, которые у нас будут. Выборы не соответствуют международным нормам, это мы уже сейчас можем утверждать. Есть такой факт, - ответила Шиффер.

А вот «навальнисту» из Йошкар-Олы Вадиму Кремневу пранкеры дозвонились под видом главы подготовки наблюдателей столичного штаба оппозиционера Николая Левшица. Местных активистов попросили устроить настоящую провокацию.

- Найдите какого-нибудь студента, которого за 500 рублей созвали, или под страхом отчисления заставили прийти на участок, - поросил оппозиционера Лексус.

- Найдем-найдем, - пообещал Кремнев.

Вот и выходит, что все «правдорубы» плевать хотели на честные выборы. Главное для них – пошуметь в прессе. Ну а западные журналисты и политики свое дело знают. У них все идет по написанному давным-давно сценарию. Мелкие активисты и оппозиционеры готовы в зубах им принести постановочную картинку, очерняющую российские выборы.

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