Годзилле – 65 лет: к «пенсии» монстр подрос на 70 метров и разучился летать

СЕГОДНЯ 02:30 2018-03-18T02:30:13+03:00

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Древнего ящера, наводящего смешанный с радостью ужас на зрителей, придумали японские киношники в 1953 году. Спустя год выпустили первый фильм «Годзилла», и – понеслось. За 65 лет о монстре сняли 28 японских и два голливудских фильма. Последние у нас более известны. Первый - блокбастер Роланда Эммериха 1998 года. А в 2014-м чудище еще раз реанимировал британский режиссер Гарет Эдвардс.

«Годзилла»-2014, к тому же, засверкал новейшими спецэффектами «от супервайзера «Властелина колец», так что всем должно было стать ясно, чей монстр монстрее всех. Но нет. Слово снова взяли японцы и запустили в 2016-м ужастик «Истинный Годзилла» (в международном прокате «Годзилла: Возрождение»), так что о спокойной пенсии ящеру думать явно рановато.

За более чем полвека Годзилла стал самым популярным киномонстром в мире, переплюнув в славе даже гигантского обезьяна Кинг-Конга. Как и положено в юбилей, вспоминаем, чем удивителен дорогой именинник.

Самый первый Годзилла. Кадр из японского фильма 1954 года.

КТО РОДИТЕЛИ?

Известен только отец. Это продюсер японской кинокомпании «Тoho» Томоюки Танака. Ему давно хотелось снять что-нибудь эпическое про монстров, но герой никак не придумывался. Как часто бывает, все решил случай. Танака посмотрел американский научно-фантастический фильм «Чудовище с глубины 20 000 саженей» по мотивам рассказа Рэя Брэдбери «Ревун» о динозавре, пробудившемся от анабиоза из-за испытаний атомной бомбы. И решил особо не заморачиваться: пусть, мол, и «мой» будет тоже динозавром, но очнувшимся от водородной бомбы. Думается, без сакэ тут не обошлось. Так вот из-за мощного облучения с «новорожденным» ящером случились необратимые мутации, которые изрядно испортили не только его внешность, но и характер.

«Годзилла» 1998 года. Кадр из фильма.

ПОЧЕМУ ТАК НАЗВАЛИ?

С именем тоже все просто решилось. Среди работников студии был парень, которого все дразнили Годзиллой. За что его так, наверняка выяснить не удалось. Но если рассуждать логически, то версий немного. Само слово «годзилла» означает с японского помесь гориллы с китом, так что носитель такого прозвища скорее всего был здоровяком и хорошо плавал. Вот и ящеру имечко прекрасно подошло.

ГАБАРИТЫ

Рост при рождении - 50 метров, вес - 20 000 тонн. В фильме 2016 года монстр подрос до 118,5 метров и весил уже около 100 000 тонн.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

Выглядит в разных фильмах неодинаково, но ключевые черты присутствуют у всех киноверсий монстра. Это шипы на спине, узкие глаза, широкая шея и длинный хвост.

«Годзилла» 2014 года. Кадр из фильма.

ЧТО УМЕЕТ

Извергать синий (иногда желтый, красный, оранжевый) тепловой луч-плазму. Отлично плавает. В первых японских фильмах умел летать с помощью своего атомного луча, но потом разучился. Постоянно сражается с другими монстрами, включая Кинг-Конга и инопланетных киборгов.

«Истинный Годзилла» 2016 года. Кадр из фильма.

КОГО ОБИДЕЛ?

Одно дело, когда Годзилла мочит таких же монстров, как и он – работа такая. Но в канадском анимационном фильме 1969 года под названием «Бэмби встречает Годзиллу» (его снял Марв Ньюленд) чудищу прощения нет. Сюжет полутораминутного муьтика прост и трагичен: олененок Бэмби пасется на лужайке, вдруг поднимает голову, а над ним - лапища Годзиллы. Это последнее, что видит малыш. Все. Есть еще сиквел - «Сын Бэмби встречает Годзиллу» (1999 года), и там, к счастью, хэппи-энд: олененок успевает отскочить от лапищи и остается жив, а из-под земли выезжает пушка и убивает Годзиллу.

КСТАТИ

Крокодил Годзик держал в страхе Мариуполь

Дело было в мае 2007-го в украинском Мариуполе, что на берегу Азовского моря. Дрессировщик гастролирующего цирка принес годовалого нильского крокодильчика по кличке Годзилла (около метра длиной) на пляж. Пофоткать питомца с отдыхающими, денег ему на кормежку подзаработать. Но Годзик улучил момент и нырнул в море. На пляже началась паника. А через час молва разнесла слух о том, что в море сбежал трехметровый нильский крокодил и даже кого-то покусал!

Годзик целых шесть месяцев морочил голову местным МЧС-никам. Периодически выныривал, давая о себе знать, но в сети упрямо не попадался. Самое удивительное – не сдох! Хотя крокодилы в морях не живут, они пресноводные. Лишь в конце ноября, когда совсем похолодало, еле живого бедолагу, наконец, выловили. В Донецк срочно доставили, к лучшим специалистам, но откачать крокодила не удалось. А весной в Мариуполе ему поставили памятник с табличкой «Годзику мариупольскому».