Взбесившийся подъемник

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-18T13:33:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Крики, скрежет металла... Кто бы мог подумать, что такое может произойти в прекрасный солнечный в одном из самых продвинутых горнолыжных курортов Грузии, где в разгар катания современная канатно-кресельная резко остановилась и... закрутилась в обратную сторону.

Но главные события произошли внизу, где кресла, пройдя поворотный круг, сталкивались друг с другом, выбрасывая туристов, как бык из седла на родео. Другие лыжники, которые неслись в креслах спиной назад, поняв что им грозит, спрыгивали с подъемника на огромной скорости...

Подъемник прокрутившись назад несколько сот метров, так же резко остановился.

"Мы висели на данном подъемнике, уже наполовину поднялись по канатной дороге наверх. Очень резко остановился он и полетел вниз. Скорость была очень большая, я даже не думал, что канатная дорога может так быстро поехать. Где-то метров через 70-100 он остановился очень резко. Мы не понимали, что случилось, только слышали крики", - приводят слова очевидца грузинские СМИ.

"Мы висели где-то полтора часа, потом приехали спасатели и начали всех по очереди снимать", - рассказала туристка, которая застряла в кресле над пропастью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/643288" frameborder="0"></iframe> Люди спрыгивали с «взбесившегося» подъёмника, получая переломы.Сегодня 16 марта около 14:00 на популярном горнолыжном курорте Грузии случилось ЧП — канатная дорога, доставляющая экстремалов на самую высокую точку в 3300 метров над уровнем моря как-будто взбесилась

Удивительно, что никто не погиб. Всего же, по данным грузинских властей, пострадали 11 человек, которые были отправлены в больницу. Среди них были туристы из России, Украины и Швеции. Больше всего досталось женщине с Украины - она повредила позвоночник, а кроме того у нее обнаружили переломы плеча и ключицы. Один из пострадавших на следующий день уже вернулся на склон.

А пока власти Грузии пытаются как-то сгладить ситуацию, в Гудаури срочно отправился представитель известной австрийско-швейцарской компании "Доппельмайер" (Doppelmayr), которая производит и ставит такие подъемники по всему миру. (В одном только Гудаури 14 канатных дорог, но сколько из них этой фирмы - мы не знаем.) Такие канатные дороги иногда ломаются, при этом просто останавливаются. Но чтобы вот так нестись в обратную сторону - мы о таком не слышали. По одной из версий, канатка остановилась, потому что отключили электричество. Но она все равно не должна была крутиться назад, тем более с такой бешеной скоростью.

Туристы рассказывают, что несколько дней этот подъемник не работал из-за лавиноопасной обстановки. Одновременно его чинили и вот открыли...

Трагедии в горах

Страшное происшествие в Гудауре заставило вспомнить о других трагедиях, случавшихся на горных курортах.

1961 год. Французский истребитель задел канат подъемника на Мрнблане. Упали три кабина с туристами в которых погибли 6 человек. Еще 80 зависли над склоном и ждали, пока их снимут, почти сутки.

1976 году в Доломитовых Альпах оборвался трос фуникулера, кабина с 44 пассажирами упала с высоты более 100 метров и потом еще катилась вниз по склону. Выжила 14-летняя итальянская девушка.

1998 год. Там же в Доломитовых Альпах истребитель перерезал крылом трос канатной дороги, в результате чего погибло двадцать человек. Как и в случае во Франции, самолет вернулся в на аэродром.

2000 год. Самая большая катастрофа в горах произошла в Австрии. Поезд-фуникулер, поднимающий туристов от поселка Капрун на ледник Кицштайнхор, загорелся. В тоннеле, проложенном через гору, возникла тяга. 149 человек, которые пошли вверх, задохнулись. 12 - те кто разбил стекло и выбрались вниз по тоннелю, спаслись.

2005 год. В известном австрийском курорте Зельден на трос канатной дороги с вертолета, транспортировавшего стройматериалы, упал бетонный блок. С троса сорвались две кабины, в которых погибли 9 человек и еще 10 получили серьезные увечья.

2008 год. На Эльбрусе разбился старый фуникулер на первой очереди. Никто не погиб, но многие пострадали от удара и разлетевшихся стекол. Фуникулер восстанавливать не стали. Там теперь работают новые подъемники.

Всего же за последние 60 лет известны более 50 аварий на подъемниках со смертельными исходами. Но далеко не все происходили с туристами на горнолыжных курортах.

КСТАТИ

Петербурженка, едва не пострадавшая на «взбесившемся подъемнике» в Грузии: Это был какой-то ад

На горнолыжном курорте в Гудаури произошло ЧП. Кресельный подъемник «слетел с катушек» и на огромной скорости стал крутиться в обратную сторону. Пассажиров выкидывало на снег. А кто-то не смог вовремя спрыгнуть и оказался зажат в куче сломанных сидений (подробности)

Жительница Екатеринбурга, выжившая в ЧП со взбесившимся подъемником: Кресла начали врезаться друг в друга вместе с людьми

- Людей на поворотах выкидывало, остальные помогали им отползать, - вспоминает Наталья. - Затем одно из сидений сорвалось и создало помеху остальным. Кресла начали врезаться друг в друга вместе с людьми, которые не успели спрыгнуть. Остановилась она в итоге минуты через две три (подробности).