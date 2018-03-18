Стадион на 45 тысяч мест к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сдан в эксплуатацию

СЕГОДНЯ 14:00 2018-03-18T14:20:58+03:00

Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев, заявив, что «Ростов-Арена» полностью готова к приему матчей чемпионата мира

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Стадион «Ростов-Арена», где пройдут пять матчей ЧМ-2018 (четыре — в рамках группового этапа и один — на стадии 1/8 финала), полностью готов к приему игр мундиаля, сообщил губернатор Ростовской области.

- Друзья, хорошая новость, - написал глава донского региона Василий Голубев в своем Твиттере. - Полностью завершен еще один проект к ЧМ-2018. Вечером 16 марта был подписан акт о приемке в эксплуатацию "Ростов-Арены". Впереди только завершение работ по благоустройству территории возле стадиона.

Строительство 45-тысячника на знаменитом Левбердоне, откуда открывается прекрасный вид на реку и правобережный центр Ростова-на-Дону, началось длилось почти 4,5 года. И для начала пришлось сделать основание под арену (для избежания подтопления во время паводков): в течение трех месяцев на том самом месте, где сегодня стоит красавец-стадион, был возведен настоящий искусственный остров из 650 тысяч кубометров песка высотой 6,5 м. Затем намыли дополнительно, для выравнивания местности, еще на 30 гектарах вокруг будущей арены — причем, чтобы успеть в установленный срок до середины 2014-го, строители трудились даже в 15-градусный мороз зимой.

Кстати, подсчитано: если тот песок, который понадобился для намыва всего основания, загрузить в вагоны, то состав растянется от Ростова-на-Дону до Москвы.

Потом закипел процесс строительства самого стадиона.

К февралю 2016 года «Ростов-Арена» была готова уже на 42 процента: практически завершилась установка железобетонных перекрытий, колонн и стен. В середине лета начался монтаж кровельных арок и наружных фасадов: общий их вес превышает 1,3 тысячи тонн. Затем сверху сделали декоративное покрытие — красивые белые «волны» над трибунами.

- Одной из особенностей «Ростов-Арены» стал великолепный обзор, создающий уникальный эффект присутствия, - рассказали об особенностях футбольной арены в правительстве региона. - Даже с последних рядов верхних ярусов зритель отлично слышит голоса игроков, четко различает их лица и движения. Этого удалось достичь за счет крутизны трибун, когда каждый следующий ряд почти на 45 см выше предыдущего и максимально возможной подвижки верхних ярусов к полю (с последнего ряда трибун до кромки поля всего 45 метров).

Первая тестовая игра на стадионе состоится в рамках 26-го тура РФПЛ между ФК "Ростов" и "СКА-Хабаровск". Фото: Минспорта РФ

В октябре 2016-го начались работы по обустройству футбольного поля, которое в итоговом исполнении представляет собой своеобразный слоеный пирог высотой 1,2 метра: в самом низу — бетонная плита, на ней - щебеночное основание, затем — дренаж, а сверху — натуральный газон. А спустя еще девять месяцев специалисты приступили к созданию, самого травяного покрытия, на засев которого ушло порядка 400 кг семян.

Собственно, само строительство самого стадиона, как и анонсировалось ранее, было завершено еще 20 декабря, остальное время, вплоть до 16 марта, когда были подписаны документы о вводе его в эксплуатацию, понадобилось на получение заключений на соответствие арены проекту и на ввод его в эксплуатацию.

-Это уютный стадион, рассчитанный на 45 тысяч зрителей, - прокомментировал событие министр спорта РФ Павел Колобков. - Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан.

Совместная делегация FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» посетила «Ростов-Арену» 2 марта, и инспекторы выразили полную удовлетворенность объектом.

Ближайший тестовый матч на стадионе состоится 15 апреля: на новом стадионе в рамках 26-го тура РФПЛ встретятся ФК «Ростов» и «СКА-Хабаровск».

А во время чемпионата мира по футболу на «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала крупнейшего футбольного форума.