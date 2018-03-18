Легенда МЧС собрал на выборы семью со всей России

СЕГОДНЯ 14:30 2018-03-18T14:36:30+03:00

Дмитрий Иванович не просто проголосовал, а целую акцию устроил. Красивую и примерную. Пришел голосовать всей семьей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Председатель Совета ветеранов МЧС России Дмитрий Михайлик славится своей активной жизненной позицией. Генерал-лейтенанту почти сто лет, а фору в работе он даст любому молодому старлею. Он не только ветеранскую организацию возглавляет, но и преподает, занимается общественной деятельность, входит в несколько коллегий. Каждый день с раннего утра он на рабочем месте. Там, где он появляется жизнь бьет ключом!

Вот и в это воскресенье Дмитрий Иванович не просто проголосовал на своем избирательном участке, а целую акцию устроил. Красивую и примерную. Пришел голосовать всей семьей. Нет, конечно, многие с детьми и внуками голосуют на выборах. Но дело в том, что ради этого несколько поколений Михайликов пришлось собрать по всей России.

Председатель Совета ветеранов МЧС России Дмитрий Михайлик славится своей активной жизненной позициейФото: Михаил ФРОЛОВ

Вместе с легендой МЧС в Институте военной истории Москвы голосовали дочь и внук из Санкт-Петербурга, внучка из Москвы, а также внучка и правнучки из Иркутска!

В системе МЧС России и гражданской обороны генерал-лейтенант в отставке, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Михайлик трудится более 40 лет. Талантливый руководитель и эффективный организатор убежден, что каждый житель нашей страны должен воспользоваться своим конституционным правом – выбрать сильного лидера нашего государства, того, кто обеспечит успешное страны.

Легенда МЧС собрал на выборы семью со всей РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ

- Во все времена сплоченность коллектива, а также единая цель и верность своему народу объединяло людей в борьбе с бедствиями, будь это внешний военный агрессор или стихийное бедствие, - подчеркнул легендарный генерал. - Важно сделать правильный выбор. Именно от нас зависит будущая программа, осуществляемая лидером России.

В системе МЧС России и гражданской обороны генерал-лейтенант в отставке, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Михайлик трудится более 40 летФото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Силы МЧС России работают сейчас в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность выборов Президента.

Всего задействованы более 115 тыс. человек и около 18,5 тыс. техники.

Спасатели и пожарные несут дежурство на более 96 тыс. избирательных участках, на которых ранее специалистами ведомства были проведены рейды по обеспечению пожарной безопасности.