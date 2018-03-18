2018-03-18T15:00:45+03:00
Политика

Юнус-Бек Евкуров: Это не я будил своих детей на выборы, а они - меня

Глава Ингушетии в эфире Радио "Комсомольская Правда" рассказал, почему на избирательных участках в республике было так много ребятишек
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юнус-Бек Евкуров приехал отдать свой голос вместе с сыновьямиЮнус-Бек Евкуров приехал отдать свой голос вместе с сыновьями
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Юнус-Бек Евкуров 18 марта приехал на избирательный участок в Магасе со своими сыновьями Итаром, Рамзаном, Магомедом и дочерью Дали. Причем - проголосовал руководитель республики довольно рано. Мы поговорили с ним по телефону...

- Алло, Юнус-Бек Баматгиреевич, салам алейкум!

- Алейкум вассалам...

- Вы рано так детей разбудили, да? Чтобы вместе пойти голосовать.

- Нет, Саш, у нас дома обычно дети меня рано будят. Не я их бужу. Этот - раз.

И второе - мы не так рано пошли. Я с 7.30 сегодня на работе, заслушал доклады. И в 8 часов... вместе с нашими сенаторами, депутатами, членами парламента, председателем Верховного суда отправились на голосование. Взяли своих детей...

Сегодня я, кстати, заметил, что многие ходят с детьми на выборы. Потому что есть там детская площадка, есть все условия, чтобы дети могли играть.

- А как, кстати, у вас сейчас с детсадами, с местами в школах? Трёхсменки больше нет?

- С детсадами вот пока полностью проблему не решили. Но стараемся... От трёхсменки в школах вроде сначала стали потихоньку избавляться, но вот теперь снова этот вопрос назрел. Потому что рождаемость у нас высокая. С демографией в республике хорошо. Вот сейчас сразу несколько новых школ закладываем.

- И такой вопрос... Обычно же как? Папа или мама заполняют бюллетень для голосования, отдают детям, а те опускают в ящик для голосования.

- Ну, я заполнил. А потом уже вместе мы бросали бюллетень - со всеми детьми.

- И еще... Я же всегда немножко каверзные вам вопросы задаю, правильно?

- Ну, да...

- Вы меня не обидитесь?

- Просто ты сам по себе каверзный человек. (смеется) Такие и вопросы у тебя.

- Я знаю, у вас в семье есть еще один сынок. А почему его с вами не было?

- Саш, ну, он еще маленький, он еще не понимает в этом ничего. Вот подрастет - тогда и он тоже пойдет, возьмем с собой. Не стал я его с собой брать.

- А это правда, что гимназия, где вы голосовали, носит имя Александра Прохоренко - моего земляка-оренбуржца, Героя России...

- Это не совсем так. Эта школа носит имя матери нашего Михаила Гуцериева. Он эту гимназию когда-то строил и помогает этой гимназии. А там есть уголок памяти, посвященный Александру Прохоренко.

- А явка нынче на выборах в республике выше, чем обычно? Или она у вас всегда высокая?

- Где-то на полпроцента, на процент выше, где-то ниже. Но - да, всегда высокая. Всегда на выборы ходим организованно. Если старший пошел - в тейпе, в семье - то и все остальные, молодежь - обязательно за ним. Поэтому у меня нет особых беспокойств по явке - совершенно. Праздничное настроение, хорошее - у всех.

- Коль вы сегодня рано встали, значит, у вас много дел... Чем сегодня еще займетесь?

- У нас задача - объехать всю республику, побывать на избирательных участках, посмотреть, как проходит голосование, пообщаться с людьми. А вечером уже - ждать итоги выборов.

- Чем нынешние выборы отличаются от всех предыдущих?

- На выборах мы показываем нашу гражданственность, состоятельность республики как стабильного региона России.

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