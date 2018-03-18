2018-03-18T17:50:20+03:00
Политика

Никита Белых и Алексей Улюкаев проголосовали на выборах президента

Они сделали это на избирательных участках в СИЗО
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Белых, который все последнее время находится в больнице СИЗО «Матросская тишина», пришлось даже везти в СИЗО «Лефортово»Белых, который все последнее время находится в больнице СИЗО «Матросская тишина», пришлось даже везти в СИЗО «Лефортово»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых и экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденные к длительным срокам лишения свободы за коррупционные преступления, смогли проголосовать на выборах президента. И сделали это, как сообщает агентство ТАСС, в тех СИЗО, в которых находятся.

По закону, осужденные не имеют права голосовать, но и Белых, и Улюкаев подали апелляции на полученные приговоры, и пока суд следующей инстанции не утвердит вердикт нижестоящего суда, он считается не вступившим в силу, а по презумпции невиновности осужденные сохраняют и право на оправдание или изменение наказания, и свои гражданские права. А потому в каждом СИЗО есть свой избирательный участок, а в столичной «Матросской тишине» их даже два. Сейчас в столичных СИЗО находится около 10 тысяч заключенных, 6893 из которых, по словам главы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве генерал-майора Сергея Мороза имеют право голоса. И, надо сказать, что заключенные традиционно проявляют высокую активность, рассматривая голосование как некое развлечение.

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев Фото: Евгения ГУСЕВА

Экс-министр экономического развития России Алексей УлюкаевФото: Евгения ГУСЕВА

Белых, который все последнее время находится в больнице СИЗО «Матросская тишина», пришлось даже везти в СИЗО «Лефортово», в котором «прописан» по решению суда. А что касается Улюкаева, то он проголосовал по месту нахождения, на одном из двух избирательных участков СИЗО «Матросская тишина».

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