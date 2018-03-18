Наталья Поклонская - "КП": Лучший подарок на день рождения – возвращение Крыма в Россию

СЕГОДНЯ 18:10 2018-03-18T20:03:19+03:00

Депутат Госдумы рассказала «Комсомолке», как что чувствовала во время референдума в 2014-м году

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Президентские выборы проходят в годовщину возвращение Крыма в родную гавань. В 2014-м году жители полуострова практически единогласно приняли решение, что их дом – Россия. А еще 18 марта бывший крымский прокурор и депутат Госдумы Наталья Поклонская отмечает свой день рождения. Сегодня ей исполнилось 38 лет. В канун своего праздника Поклонская рассказала «КП», как живут крымчане спустя 4 года после исторического выбора.

«У МЕНЯ СРАЗУ ТРИ ПРАЗДНИКА»

– Отмечаете ли вы этот праздник как-то по-особенному, и есть ли уже определенные традиции за эти четыре года?

- Самый главный подарок в собственный День рождения я получила 18 марта 2014 года, поэтому это особая дата. Разумеется, у нас появились традиции: созваниваемся, поздравляем друг друга.

Для меня это тройной праздник: для Крыма 18 марта – день обретения мощей святителя Луки Крымского. А 2014 год был годом преподобного Сергия Радонежского – собирателя земли русской. И именно в этот день этого года Крым и Севастополь вернулись в состав России. Поэтому Владимир Путин, когда обращался к Федеральному Собранию в 2014 году, не просто так сказал, что это божий промысел.

– Если вспомнить как все это было, расскажите о своих первых мыслях, первых эмоциях от первых результатов референдума.

- Бескрайняя радость, восхищение, гордость за страну, за нашего президента, за крымчан, за севастопольцов – за то, что мы смогли, мы отстояли право жить на Родине. Слова патриотизм, любовь к Родине по-настоящему понимаешь, когда у тебя отнимают это право жить на Родине, говорить на родном языке. И когда вы все вместе своими действиями это право отстаиваете, то это сплачивает и дает право гордиться таким поступком, своей страной, и дает возможность душой и сердцем прочувствовать, что значат эти слова – любовь к Родине.

– Те чувства, которые вы испытывали тогда, изменились ли они с годами? Появилось ли в них что-то новое?

- Они только усиливаются. Не каждому выпадает возможность прожить такой период, эти минуты. Это незабываемый период, который навсегда останется не только в нашей памяти, этот период уже записан золотыми буквами в учебниках по истории России.

«НЕТ МЕСТ ДОРОЖЕ КРЫМСКОГО ПЕСКА И МОРЯ»

- Когда вы посещаете Крым, какие чувства вы испытываете?

Это моя Родина, я выросла в Крыму. Когда мне было восемь лет, мы переехали в Крым. Для меня дороже моря нет, дороже песка нет, для меня дороже воздуха крымского нет, потому что это родное.

- Знаете ли вы какие-нибудь места в Крыму, о которых не знают туристы, о которых можно было бы рассказать, чтобы посетить?

- Для меня в Крыму самые теплые – это те места, где мы в детстве проводили время с ребятами, с друзьями, места, связанные с воспоминаниями. Когда мы ходили в поле около нашей деревни, где я выросла (деревня Уютное, 2 км от Евпатории), бегали по пшенице, когда все колосится, все поле было золотым. Для меня это уникальные места. Наш пляж детский, озеро Мойнаки, Лиман и море, очень родное, очень любимое. Те места, где растешь где остаются теплые воспоминания о детстве – они являются самыми дорогими.

- А для туристов Крым уникален, он содержит в себе столько еще неизведанного, что там смотреть и смотреть.

Черноморский район – это уникальные бухты, это открытое море, это скалы, и степи. Уникальный воздух, потому что при испарении соли и степном ветре воздух становится лечебным для бронхов и легких.

Ялта – южный берег Крыма: и кипарисы, и можжевельники, горы, море, субтропики, тропики – все климатические пояса там смешанные, все уникально.

«ТУРИСТАМ СОВЕТУЮ ЧЕБУРЕКИ И МАЛЕНЬКИЕ ПЕЛЬМЕНЧИКИ»

- Что бы вы посоветовали из национальной кухни человеку, который впервые посещает Крым?

В Крыму есть такие места, в частности, в Евпатории есть старый город, там находятся Гезлевские ворота, где кухня караимов, крымско-татарская, украинская, болгарская, греческая и каждая кухня уникальна по-своему. И невозможно для себя определить, что вкуснее. В крымско-татарской кухне вкуснейший кофе, чебуреки, манты, сладости смешиваются с турецкими. Крымская кухня – это маленькие пельменчики с бульоном, лепятся вручную. Очень вкусные крымские вина, потому что уникален крымский виноградник. Все, что выращено и приготовлено там, имеет особый вкус.

- Какими пятью прилагательными вы бы описали Крым?

- Прекрасный Крым, волшебный, замечательный, удивительный, уникальный. Я бы хотела пожелать всем россиянам и русскому Крыму, и русскому Севастополю укрепляться, быть сильными и делать все, что зависит от каждого из нас во имя процветания нашей великой страны – России. Ценить её, беречь, гордиться, потому что такой страны нет нигде, и гордится нашим президентом Владимиром Путиным, Крым и Севастополь именно так и поступают.

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