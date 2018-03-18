Моржи тоже голосуют — вслед за певцами и хоккеистами!

СЕГОДНЯ 18:00 2018-03-18T20:50:41+03:00

Барнаульские моржи, посчитали, что можно выразить свою волю прямо так, вынырнув из проруби Фото: REUTERS

Нет, это все таки надо видеть! На избирательные участки в воскресенье приходили самые разные люди и с самым разным настроением. На курортах Таиланда и в жаркой Бразилии можно было увидеть граждан, которые были настроены сразу после голосования бежать на пляж — но до этого они готовы были, напевая самбу и румбу, попотеть в очереди на участок.

Владимир Путин проголосовал на выборах одним из первых на своем участкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В завьюженных поселках Чукотки оленеводы появлялись с серьезными, даже суровыми лицами и в своих национальных одеждах из шкур их подопечных, которые хранят в любые морозы и ветра.

А те, кто привержен моржеванию, посчитали, что можно выразить свою волю прямо так, вынырнув ил проруби (или нырнув в нее сразу после голосования).

Наш корреспондент Олег Адамович очень хотел проголосовать первым в стране и специально для этого вылетел на ЧукоткуФото: Олег АДАМОВИЧ

А звезды политики, культуры, науки и спорта, которых судьба разбросал не только по городам и весям нашей страны, но и занесла в зарубежные дали, отложив тренировку, репетицию, распевку, встречу с избирателями, спешили опустить бюллетень в урну. Эти удивительные мгновения этих удивительных выборов — в нашей фотоподборке.

Михаил Боярский не остался равнодушен и пришел к избирательному участкуФото: Олег ЗОЛОТО

Сборная России по футболу во главе с тренером проголосовала в подмосковном НовогорскеФото: REUTERS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал свой голос на избирательном участке в городе ОдинцовоФото: Елена ЧИНКОВА

Прославленный фигурист Алексей Ягудин проголосовал в городе ТулаФото: Алексей ФОКИН

Ксения СобчакФото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Тульской области Алексей ДюминФото: Алексей ФОКИН

Легенда МЧС Генерал-лейтенант Дмитрий МихайликФото: Михаил ФРОЛОВ

В Самаре на выборы приходили не просто всей семьей, но и с четвероногими питомцамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снимок сделан в городе ИерусалимФото: REUTERS

Очередь на избирательный участок в посольстве России в Киргизии растянулась на несколько кварталовФото: Антон СЕРЕДА

Моряки Черноморского флота идут на избирательный участок в СевастополеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ставрополь. Голосование десантников 247-го десантно-штурмового Кавказского казачьего полкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Выборы-2018: ЦИК отбивается от хакерской атаки, а явка бьет рекорды

Во всех республиках СНГ (за исключением Украины, которая является ассоциированным членом Содружества независимых государств) для имеющих российское гражданство и желающих проголосовать создан режим максимального благоприятствования. В том числе и потому, например, в республиках Центральной Азии число проголосовавших, предварительно, больше, чем 6 лет назад. (подробности)

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ

Выборы-2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция

На сайте kp.ru с вeчера субботы по утро понедельника читатели смогут узнать самые свежие, проверенные и необычные новости о том, как в России и за ее пределами проходили выборы президента страны (подробности)