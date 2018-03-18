Иосиф Кобзон: Если будет Россия, значит, буду и я

СЕГОДНЯ 19:25 2018-03-18T20:03:19+03:00

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- Алло, Иосиф Давыдович! С Днем выборов вас!

- И вас также, Александр.

- Вы наверняка уже проголосовали.

- А как же!

- С кем ходили голосовать, куда ходили, что видели?

- Голосовал в Москве, в школе - вместе со своей любимой супругой Нелей.

- Что вас сегодня удивило, поразило, может быть?

- Во-первых, очень приятно, что явка - сверх всякого ожидания. Я очень этому рад.

Разумеется, неприятно было слышать заявления Порошенко последних дней, пресловутые угрозы по поводу того, что гражданам России на Украине запретили посещать избирательные участки и голосовать. Я не думаю, что они оправдались. Скорее всего, нет. Своих целей эта провокация не достигнет.

Там же, на избирательном участке, я прочитал - на украинском языке - стихи Ивана Франко. И еще - посвящение Евтушенко.

- А что именно из Евтушенко вы читали? Я его многие стихи знаю.

- "Идут белые снеги" ...

- А, все - конечно! Это и мое любимое стихотворение Евгения Алесандровича! Вы прямо полностью, наизусть это просчитали, да?

- Да. Как будто он сам о себе это написал...

Быть бессмертным не в силе,

но надежда моя:

если будет Россия,

значит, буду и я...

- Как это восприняли зрители - избиратели, которые находились на участке?

- Нормально.

- Ну, то есть, это был такой небольшой концерт... Скажите, а вот еще вам вспоминаются какие-то выборы - необычные?

- Конечно...

- Например?

- В 1974-м, например, я голосовал на Командорах. Там было всего 60 избирателей. Я прилетел туда с концертом, это было памятное для меня событие.

- А еще какие выборы сегодня вспоминаются?

- Выборы советского периода.

- Так...

- Когда мы шли голосовать с транспарантами. Как на праздник. Когда мы радовались и считали это национальным праздником. Правда, не было альтернативы... Но, тем не менее, это было торжество.

- Как-то отмечаете сегодня дома по особому этот день?

- Как обычный - радостный день. Погода этому способствует. Родные -тоже. Внуки - рядом.

Мне понравилось, что моя любимая внучка Анита - она просто сказала: "Дедушка, как жаль, что я только через год смогу голосовать". Ей пока 17 лет...

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