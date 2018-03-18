2018-03-18T23:27:54+03:00
Политика

Что стало успехом для Бабурина

Кандидат от Российского общенародного союза начал день выборов с посещения храма [видео]
Антон ФОКИН
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Выборы президента России прошли 18 марта.Выборы президента России прошли 18 марта.Фото: REUTERS
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Журналисты в штабе Сергея Бабурина шли бойко, но не все смогли попасть к кандидату быстро и легко. «Гнездо» предвыборной кампании «настоящего русского» - неподалеку от престижного Кутузовского проспекта, но находится оно в новостройках без опознавательных знаков. Ни флагов, ни баннеров… Только грустыне охранники, мерзнущие в бытовках, помогли нам наконец найти верную дорогу к Сергею Николаевичу. Мерцающие окна на втором этаже сулили тепло, и горячий чай...

Сам Бабурин во время выступления выглядел довольным и бодрым, как будто и не было целого дня посещения участков, бесед с избирателями и контроля за голосованием. Сам кандидат признал, что утром до начала работы был в храме на литургии, исповедался и причастился.

- Впервые прозвучал русский выбор, который важен для всех народов. И повышение чувства патриотизма налицо! - заявил Бабурин. - Я убежден, что русский выбор побеждает!

Политик со стажем, Бабурин рассказал, что успел пообщаться и с международными наблюдателями, и даже с членами парламента Сирии. Бабурин отметил высокую явку. Сообщил, что, увидев его «народ вначале удивлялся, потом просил сфотографироваться, и даже потрогать, но на этом я просил остановиться».

- Для меня будет успехом, если власть признает, что за меня голосовали, - признался Бабурин.

Сергей Бабурин в своем предвыборном штабе.Впервые прозвучал русский выбор, который важен для всех народов, и повышение чувства патриотизма имеет место быть, - заявил Бабурин в своем предвыборном штабе

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