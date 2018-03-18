Что стало успехом для Бабурина
Журналисты в штабе Сергея Бабурина шли бойко, но не все смогли попасть к кандидату быстро и легко. «Гнездо» предвыборной кампании «настоящего русского» - неподалеку от престижного Кутузовского проспекта, но находится оно в новостройках без опознавательных знаков. Ни флагов, ни баннеров… Только грустыне охранники, мерзнущие в бытовках, помогли нам наконец найти верную дорогу к Сергею Николаевичу. Мерцающие окна на втором этаже сулили тепло, и горячий чай...
Сам Бабурин во время выступления выглядел довольным и бодрым, как будто и не было целого дня посещения участков, бесед с избирателями и контроля за голосованием. Сам кандидат признал, что утром до начала работы был в храме на литургии, исповедался и причастился.
- Впервые прозвучал русский выбор, который важен для всех народов. И повышение чувства патриотизма налицо! - заявил Бабурин. - Я убежден, что русский выбор побеждает!
Политик со стажем, Бабурин рассказал, что успел пообщаться и с международными наблюдателями, и даже с членами парламента Сирии. Бабурин отметил высокую явку. Сообщил, что, увидев его «народ вначале удивлялся, потом просил сфотографироваться, и даже потрогать, но на этом я просил остановиться».
- Для меня будет успехом, если власть признает, что за меня голосовали, - признался Бабурин.
Сергей Бабурин в своем предвыборном штабе.Впервые прозвучал русский выбор, который важен для всех народов, и повышение чувства патриотизма имеет место быть, - заявил Бабурин в своем предвыборном штабе
Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»