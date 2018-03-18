Обида Сурайкина

18 Март 22:25 2018-03-19T00:39:36+03:00

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Глава «Коммунистов России» разместил свой штаб в здании «Отеля Советский».

Во время выборной кампании Сурайкин называл себя «Товарищ Максим. Сталинский президент». Потому с отелем все сходилось. Это здание после войны по приказу Сталина перестроили (прежде здесь был ресторан «Яр», гдедо революции знатно гудели купцы и фабриканты, потом кинотеатр, потом спортзал для красноармейцев и даже ВГИК). В одном из номеров гостиницы - ярком образце сталинского ампира - жил сын вождя, Василий Сталин. Так что место со смыслом.

В отеле «Советский» члены компартии заняли зал с очень оригинальным названием «Советский» (на сайте отеля, кстати, написано, что его аренда от 5 часов и выше стоит 30 тысяч рублей). Да, потолки в 5 метров, лепнина, чинные шторы с рюшечками, но в целом все довольно скромно. В малой комнате на столах свалены в кучу куртки журналистов, ящики с водичкой без газа. В зале - длинный стол буквой П, застеленный красным кумачом. Для атмосферности - красные флаги партии, большой бюст Ленина, а по стенам весь коммунистический пантеон - портреты Ильича, Сталина, Маркса и Энгельса. В таких пейзажах запросто можно представить заседающих революционных матросов и комиссаров в кожанках - как в кино. Но вместо них сидели другие серьезные мужчины, в современных строгих костюмах и с галстуками. И даже традиционного графина с водой на кумаче не было! Только ноутбуки и агитки.

Максим Сурайкин примчался в штаб после объезда московских участков - ближе к 19.30. Под присмотром товарищей телохранителей пару раз затянулся сигаретой на входе в отель, и вперёд - за стол (который с кумачом), к микрофону.

Первым делом кандидат отметил, что во всех регионах наблюдается серьёзная явка.

Мы думаем, что итоговая явка будет до 70%! - сказал Сурайкин.

Вторым делом он заявил, что есть «две опасности для выборов».

Первое - сознательные провокации со стороны иностранных агентов, различных организаций, которые пытаются сорвать выборы. Второе - когда недобросовестные чиновники на местах, несмотря на команды из центра провести честные выборы, начинают что-то придумывать. В Карачаево-Черкесии ЦИК начал снимать членов избирательных комиссий из нашей партии, якобы у них в документах моя подложная подпись. Я заявляю: все документы подписывал лично!

Перед выборами ВЦИОМ опрашивал респондентов на российский улицах: за кого они будут голосовать. И выходило, что Сурайкин оказывался в аутсайдерах: 0,1-0,2%. Такие цифры главу «Коммунистов России» изрядно нервируют.

Нам переслали результаты нескольких уже закрывшихся участков на Сахалине. В некоторых из них я набрал 0 голосов! - возмутился Сурайкин. - Это невозможно. В России не может быть, чтобы никто не голосовал за единственного кандидата-коммуниста!

«Коммунисты России», напомним, с КПРФ в конфронтации, обе партии уже несколько лет пытаются доказать избирателям кто кого «коммунистичнее».

После закрытия участков в Москве члены штаба Сурайкина и журналисты переместились на третий этаж - в тот самый «сталинский номер», где проживал генерал-лейтенант авиации Василий, сын Иосифа. В апартаментах из двух огромных комнат - скромный пролетарский перекус: огурцы из баночек, колбасная нарезка, шпроты в банках. В 21:00 пришли данные экзит-полов ВЦИОМ: по ним выходило, что лидер «Коммунистов России» занимает последнее место с 0,6% голосов. В штабе расстроились. Мужчина с красным флагом на лацкане пиджака хряпнул водки (где взял? на столах ее не было) и смачно матюкнулся. Партийцы погрустнели и облепили телевизор - там показывали брифинг ЦИК.

Зампред партии Сергей Малинкович признался «КП», что по прогнозам «Коммунистов России» должен был набирать не меньше 3%.

- Не может кандидат от коммунистов 0,6% набрать! - говорит Малинкович. - Да, есть ещё одна компартия, но ее кандидат Грудинин указал себя беспартийным. И мы рассчитывали, что голоса избирателей-коммунистов наш товарищ Максим примерно должен разделить с Грудининым. Параллельно мы ведём собственный подсчёт, на избирательных участках было 15 тысяч человек - наблюдатели, волонтеры, члены комиссий. Так что давайте дождёмся официальных цифр!