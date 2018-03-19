2018-03-19T01:00:12+03:00
Политика

«Вы чего сюда пришли?! Идите с миром!»

В штабе Явлинского поделили журналистов на «своих» и «чужих»
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Григорий Явлинский в избирательном штабе.Григорий Явлинский в избирательном штабе.Фото: Елена КРИВЯКИНА
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Штаб кандидата в президенты Григория Явлинского в последние три дня работал круглосуточно. Здесь до последнего хотели верить в невероятное: Явлинский наберет на выборах 10 процентов голосов (именно такой результат пропагандировали во всех его предвыборных роликах).

Днем в штабе Явлинского было немноголюдно. Каждый час штаб связывался по видеосвязи со своими штабами в регионах - узнать, как прошли выборы и были ли нарушения.

- Всего в наш колл-центр поступило больше тысячи звонков с жалобами на нарушения, но это надо проверять. Вообще выборы стали чище, вопиющих историй нет. Но карусели и административное давление все равно есть. Нам сегодня позвонил отец одного студента-наблюдателя из Кемерово. Его сыну сказали: «Если останешься на подсчет голосов, аспирантура тебе не светит!». Мы ответили: «Парень, это твоя судьба, тебе самому решать!, - рассказывает мне пресс-секретарь Григория Явлинского Игорь Яковлев.

Одна из девушек-агитаторов признается мне, что узнаваемость Явлинского упала по сравнению с выборами 2000 года. И это несмотря на то, что в регионах «Яблоко» вело масштабную агитацию. Помимо буклетов и открыток «Яблоко» выпустило две газеты тиражом 30 миллионов экземпляров. Тексты в одну из них под названием «Моя правда» полностью написал сам Явлинский. Всего же по России разошлось 35 миллионов агиток за Явлинского. Как призналась мне девушка-агитатор, молодежь за Явлинским практически не идет. Зато есть пожилые женщины, которые за него традиционно голосуют. В основном же его электорат - люди среднего возраста и среднего класса, которые не согласны с нынешней властью, но при этом не хотят никаких радикальных изменений.

Подхожу к тусующимся в штабе волонтерам Явлинского, пообщаться, узнать как настроение. Координатор волонтеров интересуется, какое издание я представляю. Ответ ему не нравится.

- Вы чего сюда пришли? Идите с миром!

Я на минуту остолбенела. На дверях штаба «Яблока» явно забыли повестить табличку: «Вход разрешен только либеральным СМИ!»

- Ребят, вы на выборы сами то успели сегодня сходить? - пытаюсь возобновить разговор.

- Не, просто так пришли здесь посидеть, - огрызается другой волонтер.

- А вы ходили голосовать? - спрашивает у меня третий.

- Ходила.

- И за кого?

- За Путина, - честно признаюсь я (не сообразила соврать).

- Ну так и уходите отсюда! - посылает меня куда подальше координатор волонтеров, и они все отворачиваются от меня как от прокаженной.

- Почему они такие злые? - спрашиваю у пресс-секретаря Явлинского.

- Они просто идейные. Их раздражает разрушительное влияние государственных и провластных СМИ на людей, - поясняет мне Игорь Яковлев. - Мы - не тоталитарная секта, мы - демократическая партия, где может быть плюрализм мнений. И потому вот так может происходить. Но вы их пожалуйста извините!

Мой разговор с волонтерами Явлинского неожиданно обнажил удивительную вещь. Образы и стиль поведения волонтеров диаметрально противоположны образу их кандидата. Возьмем хотя бы дебаты. Григорий Явлинский на них вел себя очень достойно. Ему всегда были чужды клоунада и оскорбления в адрес оппонентов. Он искренне верит в свою экономическую программу. Поддерживающая его молодежь без разбора срывается на оскорбления. Им хотя бы вежливости поучиться у своего кандидата.

В 23 часа в штаб приехал Григорий Явлинский с однопартийцами. Он долго критиковал политику, проводимую Владимиром Путиным, отказался комментировать предварительные итоги выборов, заявив, что это не предмет для оценки. Сказал, что о возможности политических альянсов с другими кандидатами в президенты он подумает позже, и в завершении поблагодарил всех тех, кто за него голосовал.

- Мы вас не подведем. Мы не остановимся и будем работать дальше, - пообещал Явлинский.

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