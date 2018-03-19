Жириновский недоволен «бронзой»
В эту избирательную кампанию Владимир Жириновский отступил от традиции подводить итоги выборов в штабе ЛДПР. После 11 вечера кандидат в президенты России, который, по последним данным, набирает 6,5%, приехал на новую площадку - "Ночь выборов" в "Известия Холл". Мелькали здесь и соперница Ксения Собчак, и Анна Чапман (обе в красном, первая отмолчалась, вторая поулыбалась на сцене), различные депутаты, политологи, международные наблюдатели из Европы.
Анонсировали выход Владимира Вольфовича здесь долго, но в результате экраны показали, как тот надевает кепку, наматывает шарф и двигает на выход. Неужели так расстроился, что передумал выступать? В кулуарах успел сказать, что недоволен результатом: "Нет равных условий для кандидатов". Как пояснили "Комсомолке" в окружении вождя, он просто спешил на ночной эфир к Владимиру Соловьеву.
Вместо него на сцену поднялся глава Комитета Госдумы по спорту, физической культуре и делам молодежи Михаил Дегтярев.
- Мы не согласны с итогами, они нас разочаровывают. 6-7% - это очень горько. Но это говорит о системной проблеме. Это самодержавная страна, - отметил депутат.
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