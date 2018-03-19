Тайна Героя Советского Союза № 1

СЕГОДНЯ 01:52 2018-03-19T01:52:19+03:00

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В жизни Ляпидевский был человеком открытым и доброжелательным, но и у него оставалась за спиною личная тайна, которую он тщательно оберегал. Те, кто его знал, говорили, что с юношеских лет он мечтал стать именнно военным летчиком и целенаправленно шел к этой мечте. Не спеша, делал все обстоятельно.

Так вот, успешно окончив военную школу морских летчиков и будучи оставлен в ней инструктором, вдруг после всего этого подал заявление об увольнении из армии и ушел в гражданскую авиацию. Чего это он?

Поговаривали, будто молодой красавец Ляпидевский влюбился в жену своего командира, за что и поплатился. Но это только разговоры. Вероятнее же другая версия тех событий.

В анкетах, без которых в те времена и шагу ступить нельзя было, Ляпидевский писал об отце, что тот сельский учитель. А он был сельским священником. Стало быть, враг народа. Писал бы Ляпидевский честно, навряд ли бы его в летную школу приняли. Видимо, правда всплыла, вот и пришлось расстаться с петлицами военного летчика. Во всяком случае много позже, на приеме в Кремле по случаю спасения челюскинцев, Сталин, увидя Ляпидевского с бокалом минералки вместо вина, подошел и, значительно сощурив глаза (как сам летчик потом рассказывал), произнес: «А что это, товарищ Ляпидевский, воду пьете? У тебя отец - поп, я почти поп (это он на свое семинарское образование намекал), надо нам по такому случаю вино пить».

Эпопея по спасению с дрейфующей льдины челюскинцев сделала 25-летнего Анатолия Ляпидевского героем на весь мир. Многие асы пытались пробиться к челюскинцам. И сам Ляпидевский вылетал на поиск аж 29 раз, но безрезультатно. Каждый вылет - испытания для машины и человека: морозы по сорок, моторы приходилось разогревать на открытом огне, летать почти вслепую.

И вот тот день. После трехчасового полета над ледовой пустыней лагерь челюскинцев удалось-таки обнаружить. А сажать тяжелый АНТ-4 пришлось едва ли не на лоскуток. Ляпидевский думал: «А как же я взлетать буду?» Десять женщин и двоих грудных девочек экипаж Ляпидевского - рядом с ним летчик-наблюдатель Петров, бортмеханик Руковский и штурман Конкин - доставил на Большую землю. И еще шестеро летчиков совершили беспримерные полеты в Арктике - все они стали первыми Героями Советского Союза. Но самым-то первым был Ляпидевский!

Однажды он едва не погиб. Во время очередного полета к челюскинцам отказал двигатель, совершили где пришлось вынужденную посадку и сорок дней Ляпидевского во всем мире считали погибшим. Однако экипаж сумел починить двигатель и благополучно вернулся.