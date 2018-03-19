Разве второе место Грудинина - это второе место Зюганова?

СЕГОДНЯ 03:25 2018-03-19T03:26:08+03:00

Этот вопрос наш обозреватель обсудил в эфире Радио «Комсомольская правда» с самим лидером КПРФ

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- Геннадий Андреевич, два слова: как вы... (это Гамов.) Как вы оцениваете все-таки "серебро" Павла Николаевича в предвыборной гонке?

- Знаешь, я скажу, что оцениваю его также, как оценивают трудящиеся... Я могу тебе продемонстрировать результаты - там, где он трудился, там, где пытались охаять его хозяйство, где пытаются снова угрожать, врать... И унижать.

- А я про 12, 3 процента голосов за Грудинина на выборах президента 18 марта.

- На мой взгляд, это - лучший результат, о котором может мечтать любой руководитель.

Так что... А что касается в целом - можете посмотреть все остальные результаты от Жириновского до Бабурина - они все вместе набрали гораздо меньше Грудинина.

Мы ведем параллельный подсчет. Вот... По стране. Вот у нас, у меня на табло висит 18 с половиной процента. У "этих" - меньше 13.

Но, если математику взять, случайные числа , - то не может быть. Такое, когда у одного все время растут, а у второго все время падает. Так не бывает.,

Народ требует перемен. народ требует программы.

Наша программа и второе место... Обязывают Путина встретиться и обсудить. Это норма любой демократической страны. Мы к этому готовы.

- Так Владимир Владимирович же уже сказал, что будет встречаться со всеми кандидатами в президенты. То есть, в принципе - вы готовы предложить какие-то свои шаги?..

- Ну, у нас они предложены - 20 шагов. Мы свои программные материалы издали тиражом - тысячи миллионов! Их вся страна читала.

- Понял. Скажите, вы довольны тем, что вот не Геннадий Андреевич на выборы пошел, а - Павел Николаевич?

- Дело не в этом. Мы довольны прежде всего тем, что мы предложили единого кандидата - впервые объединенные силы: левые, КПРФ... Мы предложили программу. Реальную, которая вытащит страну из тупика, из кризиса. Мы предложили уникальный опыт, которого больше нет ни у кого... Мы предложили руководителя, который справился со всеми рейдерскими наездами, захватами и сделал лучшее - в стране и в Европе - предприятие.

Мы предложили уникальный опыт, которого больше нет ни у кого.

- И еще вопрос, может быть, он такой, вам не понравился... Если бы Зюганов пошел бы на эти президентские выборы, он набрал бы столько, сколько Грудинин или нет?

- Да не надо такие вопросы задавать! Зюганов прошел еще не такие огни и воды.

Но в данном случае Зюганов возглавляет штаб, возглавляет высший совет народно-патриотических сил и ему поручено формировать правительство национальных интересов, народного доверия. Это очень высокая и ответственная должность.

- То есть, второе место Грудинина - это второе место и Зюганова?

- Это победа всего народно-патриотического блока. Уверяю тебя - востребованность в нашей программе и нашей команде у страны будет особенная в ближайшее время.

А "эти" - не справятся. Они много говорят, но мало делают.

- Как вы отметили это событие?

- Мы уже отметили, движемся дальше, продолжаем считать, соберемся, подобъем бабки...

- А как все-таки отмечали?

- Да ну, никак!

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