Разве второе место Грудинина - это второе место Зюганова?
- Геннадий Андреевич, два слова: как вы... (это Гамов.) Как вы оцениваете все-таки "серебро" Павла Николаевича в предвыборной гонке?
- Знаешь, я скажу, что оцениваю его также, как оценивают трудящиеся... Я могу тебе продемонстрировать результаты - там, где он трудился, там, где пытались охаять его хозяйство, где пытаются снова угрожать, врать... И унижать.
- А я про 12, 3 процента голосов за Грудинина на выборах президента 18 марта.
- На мой взгляд, это - лучший результат, о котором может мечтать любой руководитель.
Так что... А что касается в целом - можете посмотреть все остальные результаты от Жириновского до Бабурина - они все вместе набрали гораздо меньше Грудинина.
Мы ведем параллельный подсчет. Вот... По стране. Вот у нас, у меня на табло висит 18 с половиной процента. У "этих" - меньше 13.
Но, если математику взять, случайные числа , - то не может быть. Такое, когда у одного все время растут, а у второго все время падает. Так не бывает.,
Народ требует перемен. народ требует программы.
Наша программа и второе место... Обязывают Путина встретиться и обсудить. Это норма любой демократической страны. Мы к этому готовы.
- Так Владимир Владимирович же уже сказал, что будет встречаться со всеми кандидатами в президенты. То есть, в принципе - вы готовы предложить какие-то свои шаги?..
- Ну, у нас они предложены - 20 шагов. Мы свои программные материалы издали тиражом - тысячи миллионов! Их вся страна читала.
- Понял. Скажите, вы довольны тем, что вот не Геннадий Андреевич на выборы пошел, а - Павел Николаевич?
- Дело не в этом. Мы довольны прежде всего тем, что мы предложили единого кандидата - впервые объединенные силы: левые, КПРФ... Мы предложили программу. Реальную, которая вытащит страну из тупика, из кризиса. Мы предложили уникальный опыт, которого больше нет ни у кого... Мы предложили руководителя, который справился со всеми рейдерскими наездами, захватами и сделал лучшее - в стране и в Европе - предприятие.
Мы предложили уникальный опыт, которого больше нет ни у кого.
- И еще вопрос, может быть, он такой, вам не понравился... Если бы Зюганов пошел бы на эти президентские выборы, он набрал бы столько, сколько Грудинин или нет?
- Да не надо такие вопросы задавать! Зюганов прошел еще не такие огни и воды.
Но в данном случае Зюганов возглавляет штаб, возглавляет высший совет народно-патриотических сил и ему поручено формировать правительство национальных интересов, народного доверия. Это очень высокая и ответственная должность.
- То есть, второе место Грудинина - это второе место и Зюганова?
- Это победа всего народно-патриотического блока. Уверяю тебя - востребованность в нашей программе и нашей команде у страны будет особенная в ближайшее время.
А "эти" - не справятся. Они много говорят, но мало делают.
- Как вы отметили это событие?
- Мы уже отметили, движемся дальше, продолжаем считать, соберемся, подобъем бабки...
- А как все-таки отмечали?
- Да ну, никак!
КСТАТИ
Что дает Грудинину его второе место?
Штаб коммунистов прежде не отличался от других штабов и был нежен с журналистами (подробности)
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