Последняя работа Стивена Хокинга: предсказание конца света и возможность существования параллельных вселенных

СЕГОДНЯ 14:02 2018-03-19T14:07:34+03:00

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В библиотеке электронных препринтов arXiv.org появилось обновление последней работы британского физика-теоретика Стивена Хокинга, написанной совместно с профессором Томасом Хертогом из Левенского Университета. В статье под названием “Плавный выход из вечной инфляции?” (A Smooth Exit from Eternal Inflation?) подробно описывается способ, с помощью которого ученые могут обнаружить параллельную вселенную.

Последние изменения были внесены в документ 4 марта - за 10 дней до смерти Хокинга. Сама работа - математическая статья, в которой излагаются доказательства теории существования мультивселенных, согласно которой наравне с нашей существует много других вселенных.

Хертог подчеркнул, что целью ученых было “поставить идею мультивселенных на проверяемую научную основу”. Он заявил, что опубликовал последнюю версию статьи после обсуждения с Хокингом, чтобы убедиться, что он все одобрил.

Исследование Хокинга и Хертога описывает, что доказательства для существования мультивселенной должны быть измерены с помощью фонового излучения. В документе также предполагается, что это излучение должно обнаруживаться с помощью зонда, оснащенного надлежащими датчиками. Поэтому для исследования необходимо отправить в космос особую миссию, которая будет фиксировать определенные характеристики микроволнового излучения.

“Интригующая идея в работе Хокинга заключается в том, что мультивселенная оставила свой отпечаток в реликтовом излучении, пронизывающем нашу Вселенную, который мы могли бы измерить при помощи детектора, установленного на космическом корабле”, - рассказал британо-мексиканский космолог Карлос Френк.

Кроме того, в работе ученые предсказали, что наша Вселенная в конечном счете закончится, когда звезды исчерпают энергию. Поэтому исследователи призвали человечество активнее искать альтернативные вселенные.

Напомним, астрофизик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет. Ученый изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и теорию черных дыр, выпустил несколько книг, ставших бестселлерами.

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