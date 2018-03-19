Телеведущий Дмитрий Борисов расспросил Ксению Собчак о ее второй беременности

СЕГОДНЯ 15:00 2018-03-19T15:18:12+03:00

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Минувшим вечером на Первом канале вышла программа «Россия: выбор будущего» - передача шла в прямом эфире сразу после завершения голосования на выборах президента России. Ведущие Дмитрий Борисов и Марина Ким по очереди задавали вопросы всем кандидатам, выдвигавшимся на пост главы государства. И если кандидатов-мужчин они расспрашивали исключительно на политические темы, то Ксении Собчак, баллотировавшейся в президенты от партии «Гражданская инициатива», достался совершенно неожиданный вопрос. Телеведущие решили прояснить слух о второй беременности Собчак. Новость об ее «интересном положении» обсуждается в СМИ уже вторую неделю подряд.

- Многие обратили внимание, что в конце кампании вы изменили стиль одежды. Некоторые предположили, что вы беременны. Это правда? – спросила Ксению Марина Ким.

- У нас же сегодня политическая программа. Давайте обсуждать политику, – ушла от прямого ответа Собчак. Многие при этом отметили, что Ксения не стала жестко опровергать слух о том, что она ждет второго ребенка. Более того, она улыбалась и, похоже, была не против повышенного интереса к этой теме.

К разговору подключился Дмитрий Борисов, решивший «дожать» Ксению.

- Сегодня программа политическая, но ваш образ совмещает самые разные ипостаси, поэтому зрителям и это тоже интересно, – уточнил телеведущий. И сообщил, что вокруг собралось много людей, которым было бы интересно услышать ответ на вопрос об «интересном положении» кандидата в президенты.

- Еще раз говорю: я надеюсь, у нас сегодня все-таки политическая программа. Спасибо! - отрезала Собчак и покинула собеседников.

Дмитрий Борисов и Марина Ким пытались "дожать" Ксению, но она так и не раскрыла интригу. Фото: кадр видео.

Напомним, на выборах президента России Ксения Собчак набрала 1,4% голосов избирателей. Предвыборную кампанию Ксения совмещала с воспитанием маленького сына Платона — она стала мамой в ноябре 2016 года. Телеведущая никогда не скрывала, что прохладно относится к детям, но когда у нее появился собственный ребенок, моментально превратилась в обожающую мамашу. Так что когда Ксения несколько недель назад вдруг немного поправилась и перешла на более свободную одежду, никто особо не удивился. А по Сети моментально поползли слухи о том, что Собчак ждет второго ребенка. Сама Ксения их не комментирует, но и не опровергает, продолжая интриговать общественность.