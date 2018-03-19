2018-03-19T16:31:02+03:00
Профессии будущего

Рукописям не гореть: Центральную научную библиотеку имени Н.И. Железнова оснастили новейшей противопожарной системой

Вузовское книгохранилище защитили и сделали по-настоящему безопасным
Ксения БОГДАНОВА
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В Центральной научной библиотеке имени Н.И. Железнова хранится немало уникальных и редких книг. Фото: timacad.ruВ Центральной научной библиотеке имени Н.И. Железнова хранится немало уникальных и редких книг. Фото: timacad.ru
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В Центральной научной библиотеке имени Н.И. Железнова закончен монтаж новейшей автоматической пожарной сигнализации. Теперь уникальное книгохранилище стало по-настоящему безопасным, а хранящиеся в нем 2,8 млн. томов защищены от любого несчастного случая. Автоматическая пожарная сигнализация оснащена системой оповещения и управления эвакуацией, а также теленаблюдением.

Старейшая вузовская библиотека располагает шестиярусным хранилищем, ее фонды формировались в течение полутора столетий. Здесь хранится немало уникальных и редких книг. Здание было построено в 1979 году, с тех пор системы обнаружения очага пожара и его тушения, установленные почти 40 лет назад, устарели. Все это создавало опасную ситуацию и для сотрудников, и для книг, которые в любой момент мог уничтожить огонь.

Ситуация изменилась с приходом нового руководителя Тимирязевской академии Галины Золиной, которая решила вопрос и распорядилась оснастить библиотеку новой противопожарной системой. Современные датчики чутко реагируют на продукты горения и оперативно посылают сигнал системе визуального контроля и оповещения. Теперь академические раритеты будут храниться под надежной защитой.

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