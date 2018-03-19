2018-03-19T17:55:14+03:00
Клуб любознательных

Астрономы назвали точное время весеннего равноденствия 2018 года

Знаменательное астрономическое явление случится 20 марта в 19 часов 15 минут по московскому времени и ознаменует собой начало у нас настоящей весны
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
Поделиться:
Вот-вот день станет равным ночи.Вот-вот день станет равным ночи.
Изменить размер текста:

О том, что 20 марта 2018 года в 19 часов 15 минут по московскому времени наступит весеннее равноденствие, предупредил Московский планетарий. С чем и поздравил. Потому что в наше - Северное полушарие Земли — вместе с равноденствием придет и астрономическая весна. Ведь Солнце, двигаясь по эклиптике, в объявленный астрономами день и час, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.

Астрономы знакомят с небесной механикой.

Астрономы знакомят с небесной механикой.

В давние времена, - напоминают в планетарии, - считалось, что именно с этого дня природа преображается: начинает интенсивно таять снег, набухают почки на деревьях, возвращаются с зимовок птицы. А то и гремит первый весенний гром - «как бы резвяся и играя», по меткому выражению Тютчева.

В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под ним. То есть, продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова - день равен ночи. Отсюда и название – равноденствие.

В дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор - линия смены дня и ночи - точно проходит через Южный и Северный полюса.

В день равноденствия - терминатор - граница дневного света и ночной тьмы проходит точно через полюса.

В день равноденствия - терминатор - граница дневного света и ночной тьмы проходит точно через полюса.

Солнце 20 марта 2018 года, в день весеннего равноденствия находится в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта, оно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе.

За год Солнце постепенно поднимается над горизонтом, занимая в полдень все более высокое положение.

За год Солнце постепенно поднимается над горизонтом, занимая в полдень все более высокое положение.

Народные приметы

Если не грустить в день весеннего равноденствия и постараться отогнать от себя дурные мысли, то и весь оставшийся году будет радостным и благополучным.

Желание, загаданное в этот день, как правило, сбывается.

Мороз в день весеннего равноденствия сулит еще сорок морозов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Владимир ЛАГОВСКИЙ

 
Читайте также
Новости 24
Турция вынудила более 200 тысяч жителей Африна покинуть свои дома
Авиакомпания AZUR air сможет выполнять полеты после 20 марта
Астрономы рассказали, когда в Москве наступит весна
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с делом Скрипаля
Более 400 британских школ получили письма с угрозами взрывов
Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo
Путин: Россия не будет втягиваться в гонку вооружений
Британский Совет нацбезопасности рассмотрит новые шаги в отношении РФ
Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах
Ученые доказали пользу лишнего веса
Вернувшийся домой после 5 лет скитаний кот умилил пользователей Сети
Захарова: Россия требует профессиональной свободы для российских СМИ на Украине
Великобритания и ЕС согласовали переходный период после Brexit