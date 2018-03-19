Астрономы назвали точное время весеннего равноденствия 2018 года

СЕГОДНЯ 17:55 2018-03-19T17:55:14+03:00

Знаменательное астрономическое явление случится 20 марта в 19 часов 15 минут по московскому времени и ознаменует собой начало у нас настоящей весны

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О том, что 20 марта 2018 года в 19 часов 15 минут по московскому времени наступит весеннее равноденствие, предупредил Московский планетарий. С чем и поздравил. Потому что в наше - Северное полушарие Земли — вместе с равноденствием придет и астрономическая весна. Ведь Солнце, двигаясь по эклиптике, в объявленный астрономами день и час, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.

Астрономы знакомят с небесной механикой.

В давние времена, - напоминают в планетарии, - считалось, что именно с этого дня природа преображается: начинает интенсивно таять снег, набухают почки на деревьях, возвращаются с зимовок птицы. А то и гремит первый весенний гром - «как бы резвяся и играя», по меткому выражению Тютчева.

В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под ним. То есть, продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова - день равен ночи. Отсюда и название – равноденствие.

В дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор - линия смены дня и ночи - точно проходит через Южный и Северный полюса.

В день равноденствия - терминатор - граница дневного света и ночной тьмы проходит точно через полюса.

Солнце 20 марта 2018 года, в день весеннего равноденствия находится в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта, оно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе.

За год Солнце постепенно поднимается над горизонтом, занимая в полдень все более высокое положение.

Народные приметы

Если не грустить в день весеннего равноденствия и постараться отогнать от себя дурные мысли, то и весь оставшийся году будет радостным и благополучным.

Желание, загаданное в этот день, как правило, сбывается.

Мороз в день весеннего равноденствия сулит еще сорок морозов.