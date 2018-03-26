2018-03-26T15:09:38+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Могли ли в «Зимней вишне» дать взятку проверяющим, чтобы те закрыли глаза на нарушение пожарной безопасности

"КП" выяснила, что по этому поводу думают предприниматели
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Вывеска ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. ФОТО Данил Айкин/ТАССВывеска ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. ФОТО Данил Айкин/ТАСС
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- Противопожарная безопасность — одно из наиболее коррупционноемких направлений в стране, - уверен Дмитрий Потапенко. - Прежде чем любой объект вводится в эксплуатацию, должен быть принят паспорт безопасности. Предприниматель не имеет права смонтировать противопожарную систему самостоятельно, хотя ничего особо сложного в этом нет. Не имеет права и самостоятельно найти компанию, которая бы это сделала. Представители МЧС выдают ему перечень из нескольких аффилированных предприятий. И предприниматель обязан работать только с ними и только по тем ценам, которые они назовут. Здесь и кроется главный механизм коррупции. Причем, если система не сработает, то отвечают не те, кто ее производил и монтировал, а управляющий предприятия, где произошел пожар.

- А сколько нужно дать пожарному проверяющему, чтобы он поставил нужную подпись даже несмотря на отсутствие простейших средств — огнетушителя, ящика с песком?

- Нет, такие случаи мне неизвестны. Без систем пожаротушения объекты не сдаются. Злоупотребления в том, как эти системы устанавливаются.

Вместе с тем руководитель общественного движения «За честный рынок» Илья Хандриков утверждает, что половина предпринимателей дают взятки чиновникам Госпожнадзора. Только взятки не за то, чтобы не заметить нарушение, а за то, чтобы не обвиняли в нарушениях, которых на самом деле нет. Не дашь взятку — нарушение будет найдено. Размер подношения, составляет, как правило, половину от возможного штрафа.

По статье 20.4 КоАП за нарушение правил противопожарной безопасности для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 20 тыс. руб, для юридических лиц — от 150 тыс. руб.

Однако не все предприниматели готовы валить вину на проверяющих.

- Это что, пожарные заколотили двери в торговом центре и люди не могли выбраться?! - риторически спросил бизнесмен, попросивший не упоминать его имени, «чтобы не портить отношения в сообществе».

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