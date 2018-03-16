Тимирязевская академия 24 марта приглашает на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 15:00 2018-03-16T15:03:08+03:00

Дни открытых дверей в академии всегда проходят необычно: в прошлый раз, например, гостей встречал у дверей сам Климент Аркадьевич Тимирязев. Фото: timacad.ru.

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Определиться с выбором будущей профессии, познакомиться с преподавателями вуза, узнать о правилах поступления из уст членов Приемной комиссии и своими глазами увидеть, как живет один из старейших университетов России — все это абитуриенты и их родители смогут сделать в субботу, 24 марта, приехав в 29-й учебный корпус РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва, ул. Большая Академическая, д. 44).

Поверьте, День открытых дверей в Тимирязевке проводят совсем не так, как в других учебных заведениях. Никаких скучных докладов и формальных мероприятий - даже презентация университета и его факультетов будет проходить в форме... концерта! Приехать и просто погулять по территории академии — это отдельное удовольствие, ведь Тимирязевка расположена на бывших угодьях усадьбы Петровско-Разумовское — красивейшего исторического поместья XVIII века. Когда-то по аллеям старинного Петровского парка чинно шествовали дамы в кринолинах, а в роскошных дворцах усадьбы устраивали балы. Сейчас здесь кипит новая интересная жизнь, к которой можете присоединиться и вы.

Погрузиться в уникальную атмосферу Тимирязевки можно будет уже с первых шагов: с 9 утра у входа в учебный корпус гостей будут встречать всадники — совсем как в эпоху графа Разумовского. Лошадки, кстати, местные: Тимирязевка — единственный вуз России, который может похвастаться собственным конно-спортивным комплексом. А в холле будет организована выставка-продажа продукции сельскохозяйственной академии: огурцы, салат, рассада, семена и многое другое, чем гордится Тимирязевка.

В спортивном зале аграрного университета пройдет выставка факультетов. Здесь можно будет пообщаться со студентами и преподавателями Тимирязевки. Фото: timacad.ru.

Пока мамы задержатся у прилавков, выбирая рассаду для любимой дачи, их дети могут прямиком отправляться в спортзал. Именно там разместятся стенды всех факультетов и институтов, военной кафедры, библиотеки им. Н.И. Железнова, Управления международного сотрудничества и других подразделений вуза. Главное здесь — живое общение: абитуриенты смогут познакомиться с преподавателями и студентами Тимирязевки. Кстати, а вы знаете, что кроме аграрных специальностей в РГАУ-МСХА можно получить и другие профессии? Студенты академии изучают экономику, управление производством, финансы, основы внешнеэкономической деятельности, маркетинг, педагогику, компьютерные технологии, рекламу и связи с общественностью и многое-многое другое. А молодые люди, закончив военную кафедру, еще и получают звание лейтенанта.

Вот такие красавицы учатся на факультете зоотехнии и биологии. Присоединяйтесь! Фото: timacad.ru.

Обо всем этом и многом другом гостям академии расскажут во время концерта-презентации (он пройдет с 11 до 13 часов) в актовом зале. На втором этаже корпуса разместится Приемная комиссия: абитуриенты и их родители смогут получить у специалистов факультета довузовской подготовки и профориентации полную консультацию о правилах приема на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2018-2019 учебный год. Здесь же можно будет запастись необходимыми методическими материалами.

Презентация университета пройдет в форме концерта. О своей альма-матер расскажут сами студенты. Фото: timacad.ru.

После концерта абитуриентов и их родителей ждет экскурсия по Тимирязевской академии. Тимирязевка — это целый город: 8 факультетов, 3 института, 100 кафедр, образовательные, спортивные и культурные центры, научные лаборатории, студенческий кампус (студентам академии предоставляется общежитие) - все это можно будет увидеть и посетить. Особая гордость академии — 12 музеев, они также будут открыты для посещения. Какой еще вуз может похвастаться уникальной коллекцией картин русских живописцев — от Валентина Серова до Василия Худякова? А Тимирязевка может! Гостей академии приглашают в Музей коневодства, Музей истории Московской сельскохозяйственной академии, Почвенно-агрономический музей, Музей леса и другие. Даже Исторический парк Тимирязевки — это настоящий музей под открытым небом, со старинными, недавно отреставрированными скульптурами, беседками, гротом и прудами. По аллеям парка для абитуриентов и жителей округа будет организована отдельная экскурсия.

Тимирязевская академия расположена на бывших угодьях усадьбы Петровско-Разумовское — красивейшего исторического поместья XVIII века. Фото: timacad.ru.

Тимирязевская академия ждет гостей 24 марта, с 9.00 до 16.00 в 29-м учебном корпусе (Москва, ул. Большая Академическая, д. 44).

Программа Дня открытых дверей в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева