Кто мешает сделать дороги лучше

СЕГОДНЯ 15:50 2018-03-16T15:57:56+03:00

Журналисты пишут, что дорожники жалуются на «неправильные» добавки в асфальт, из-за которых на дорогах появляются ямы. «КП» разбиралась в вопросе

Изменить размер текста: A A

Весна, снег сходит — кое-где вместе с асфальтом. На носу сезон дорожного строительства. Самое время разобраться в вопросе.

СМИ подхватили письмо производителей химических присадок в Федеральную антимонопольную службу. В послании изложены претензии к государственной компании «Автодор». Мол, монополизировал он стандарты на присадки для асфальтобетона, поэтому в объявленных им конкурсах есть требование использовать только рекомендованные компанией вещества. По словам производителей, заказчик отвергает хорошие присадки и настаивает, чтобы использовали менее качественные. Журналисты читают и делают выводы — вот откуда ямы на дорогах.

Давайте разберемся, есть ли правда в этой истории.

ПРИЕЗЖАЙТЕ И ПОСМОТРИТЕ

«Автодор» - государственная компания, заказчик при строительстве и реконструкции не всех дорог страны, а только нескольких скоростных трасс. Речь идет о 2890 километрах автодорог, из которых в течение нескольких последних лет более 700 километров введено в эксплуатацию после строительства, реконструкции или ремонта.

Много это или мало? Всего в стране больше 50 тысяч километров только федеральных трасс. А есть еще региональные и муниципальные. Так что доля «Автодора» в общем объеме ничтожно мала.

Ясно, что этот пример не случаен. Но претензии предъявляются к фактически небольшому количеству совсем недавно построенных дорог высшей технической категории без приведения каких-либо конкретных примеров их плохого качества. Ну пусть поедут на платные участки трасс М-11, М-3 или М-4 и посмотрят, какой там асфальт!

ПРОЗРАЧНАЯ КОМПАНИЯ

Пишут, что «Автодор» и его «дочерняя» компания - ООО «Автодор-Инжиниринг» - якобы оказались «монопольным автором стандартов на присадки», так называют модификаторы асфальтобетонных смесей. И разрешают использовать только один тип модификаторов – резиновый термоэластопласт (РТЭП), чем бьют по производителям других присадок, ограничивая конкуренцию.

Во-первых, «Автодор-Инжиниринг» просто-напросто не разработал ни одного стандарта на присадки. Как можно быть монополистом на разработку там, где ничего не разработал?! Во-вторых, «Автодор» не может навязывать какую-либо конкретную присадку, потому что конкурсы на присадки он не проводит. Конкурс проводится на строительство объекта, но в конкурсной документации не прописаны материалы или названия модификаторов. Там заложены характеристики асфальтобетонного покрытия для трех слоев «дорожной одежды» -так называется на профессиональном языке сама конструкция дороги.

И эти характеристики соответствуют государственной нормативной базе, поскольку «Автодор» государственная компания, она совершенно прозрачна. И все конкурсные требования открыты для всех - опубликованы на официальном сайте компании, заходите и читайте. Нет там указания на РТЭП или конкретного производителя. Зато есть информация о том, что для «применения на объектах Государственной компании согласован 21 стандарт организаций на модификаторы и полимерно-битумные вяжущие, 3 из которых на основе резиновой крошки («Унирем», АДМ-2, БИТРЭК), а 18 – на основе термоэластопластов и термопластов, согласованных к применению в том числе и Федеральным дорожным агентством». Еще раз: 21 стандарт организаций.

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ

Раз уж «всплыли» названия: нас теперь пытаются убедить, что «Унирем» производят из утилизированных автопокрышек, это резиновая крошка. Потому он не просто хорош для дорог в центре и на севере страны, но и для природы полезен – старые шины идут в переработку. Но в составе того же РТЭП входят четыре компонента, один из них - резиновая крошка от утилизированных покрышек. Но давайте все же сосредоточимся на качестве дорог.

Испытания «Автодора», который тестирует уже готовый продукт – асфальтобетон, говорят о том, что «Унирем» обеспечил необходимые требования к свойствам асфальтобетонов для верхних слоев покрытий, продиктованных ГОСТами.

Но в нижних слоях нужные свойства не обеспечивает и опыт применения на объектах Государственной компании оказался не слишком удачный.

А после выпуска постановления правительства РФ от 30.05.2017 № 658, которое фактически в полтора-два раза увеличило межремонтные сроки – до 12 лет (ремонт) и 24 лет (капитальный ремонт), требования стали еще выше! И не имеет значения, как называется модификатор и кто его производит, важно, чтобы «основа» дороги продержалась 24 года. По всем физико-механическим и эксплуатационным свойствам ПДА-асфальтобетоны на основе РТЭП соответствуют этим требованиям, вот и все. Требований к присадкам в Государственной компании попросту не существует, есть требования к асфальтобетону.

СТОЯТ НАД ДУШОЙ

Некоторые подрядчики возмущены, будто люди «Автодор-Инжиниринга» чуть ли не возле их бетономешалок стоят и смотрят, какой модификатор засыпается. И знаете что? Реально стоят! Только с целью контроля подготовки асфальтобетонной смеси, потому что каждая мелочь в наборе компонентов, их дозировке и даже продолжительности перемешивания в конечном счете имеет значение для прочности дороги. Лучше обеспечить качество, проследив за соблюдением технологии в процессе производства, чем потом контролировать качество уже построенной с нарушениями дороги и заставлять подрядчика все переделывать.

И вот самое интересное про письмо в ФАС, которое писали «дорожники» и «представители профессионального дорожного сообщества». Во-первых, писали его на деле производители модификаторов, которые не используются подрядчиками «Автодора». Во-вторых, и это главное: официальное заключение ФАС России подтверждает, что у авторов письма не было основания для обвинения «Автодора» в навязывании конкретной добавки . Ответ звучит так: «Антимонопольный орган не выявил доминирующего положения ГК «Автодор» на рынке работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог». Все предельно ясно.

Более того, результат рассмотрения этой жалобы специалистами антимонопольной службы авторам «скандальных» статей был известен заранее, ФАС ответила на письмо 28 ноября 2017 года. Получается, официально претензия была признана несостоятельной, теперь они решили воздействовать на общественное мнение, наступив на любимую мозоль. Заговорить о ямах на дорогах перед началом строительного сезона. Хотя лучше поднять качество своей продукции, чтобы потом строители могли ее использовать, а ямы больше не появлялись.