Нынешние выборы будут максимально прозрачными, камеры видеонаблюдения появятся даже в территориальных избирательных комиссиях

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-16T16:05:49+03:00

Любой желающий может в «прямом эфире» следить за ходом выборов через камеры, установленные в помещениях для голосования во всех избирательных участках страны

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У нынешней избирательной кампании по выборам президента России есть несколько важных особенностей. Задача ЦИК - сделать избирательный процесс максимально открытым и прозрачным для всех участников процесса, от самих избирателей до международных избирателей.

ТОЧНОСТЬ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ, А ВРЕМЯ ОБОАБОТКИ ДАННЫХ СОКРАТИЛОСЬ

Например, увеличится охват системы видеонаблюдения, которая транслирует изображение в Интернет. На предыдущих выборах любой желающий мог в «прямом эфире» следить за ходом выборов через камеры, установленные в помещениях для голосования во всех избирательных участках страны. Теперь такие же камеры будут установлены еще и в территориальных избирательных комиссиях. Все желающие смогут наблюдать за вводом данных протоколов в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

Также расширился список лиц, которые могут присутствовать на избирательных участках в качестве наблюдателей. Напомним, на президентских выборах 2012 года своих представителей могли направлять на участки лишь сами кандидаты и партии, которые их выдвигали. Теперь же это могут делать и Общественные палаты - ОП РФ и 85 региональных палат. Еще одно нововведение - чтобы наблюдатель приехал на конкретный участок, теперь не требуется заранее уведомлять об этом избирательную комиссию.

Параллельно ЦИК способствует привлечению большого количества международных наблюдателей. Если сравнивать с 2012 годом, их число вырастет почти в два раза. 6 лет назад за выборами президента России следили 685 международных наблюдателей, теперь же своих представителей в нашу страну направят 1455 человек (из 86 стран мира и 14 международных организаций).

Чтобы сократить время обработки бюллетеней и избежать ошибок в процессе подсчета голосов, в России на выборах разного уровня уже несколько лет используют так называемые КОИБы - Комплексы обработки избирательных бюллетеней. Эти устройства сканируют бюллетени, параллельно отсеивая недействительные, и ведут автоматический подсчет. В итоге данные по каждому конкретному участку появляются практически сразу после закрытия участка. В 2012 году на избирательных участках было чуть более 5500 таких техсредств подсчета голосов. Теперь - 12807.

По процедуре после закрытия участка участковая избирательная комиссия должна составить протокол, вручную ввести его данные в ГАС «Выборы». В этом году появилось ноу-хау - на протоколах, которые формируют КОИБ, появятся QR-коды. Эта система в 7 раз сокращает время ввода данных в ГАС и предотвращает возможность переписывания протокола. Этой системой будут обустроены 93,2% участковых избирательных комиссий. Кроме того, все 85 региональных избиркомов обеспечены современными высокоскоростными цифровыми каналами связи с ЦИК.

ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Впрочем, самые большие изменения произошли прежде всего в сфере доступности выборов для всех потенциальных избирателей. Напомним, ранее в России действовала система открепительных удостоверений. Это документ, который позволял гражданину России проголосовать не по месту жительства. (Например, прописан в одном городе, а в день выборов будет находиться в другом. Или удобнее было бы приехать на другой избирательный участок в том же городе). Однако получить это открепительное удостоверение можно было только явившись в участковой избирательной комиссии по месту постоянной регистрации. Это было неудобно. К примеру, человек работает и живет в Москве, а прописан условно в Барнауле. Мало кто решился бы слетать туда-обратно только чтобы получить открепительное. Теперь все проще. О своем желании проголосовать по месту нахождения любой все желающие могли заранее с помощью проекта «Мобильный избиратель» - в любой территориальной избирательной комиссии, через МФЦ или портал «Госуслуги». Насколько это эффективно, можно судить сравнив две цифры. В 2012 году для участия в выборах выдали чуть более 2 миллионов открепительных удостоверений. А на 15 марта 2018 года число заявлений о голосовании по месту нахождения подали уже более 5,5 миллионов человек!

Проведена большая работа и по обеспечению возможности проголосовать для маломобильных граждан. Избирательные участки переносятся на первые этажи, их орудуют пандусами и лифтами. Если в 2012 году в России было около 14 тысяч участков, оборудованных для голосования инвалидов. Теперь - более 54 тысяч. Выросло и число избирательных участков за границей - для россиян, работающих за рубежом, дипломатов, туристов. 401 (в 2018 году) против 385 (в 2012-м).

Напомним, что в выборах Президента России в нынешнем году впервые примут участие жители Крыма и Севастополя.