2018-03-16T16:23:07+03:00
Политика

«Сидя в Москве, можно видеть поле боя где-нибудь в Сирии»

Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов стал героем ток-шоу «Право знать!»
Юлия ПАЛАГИНА
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Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов ответил на вопросы ведущего программы «Право знать!» Дмитрия Куликова на канале «ТВ Центр»Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов ответил на вопросы ведущего программы «Право знать!» Дмитрия Куликова на канале «ТВ Центр»
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Зачем наша армия занимается искусственным интеллектом? Что такое технополис «Эра»? На что уходит половина военного бюджета? Каков портрет современного военного? Зачем Вооруженным силам РФ женщины-военные?

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов ответил на вопросы ведущего программы «Право знать!» Дмитрия Куликова на канале «ТВ Центр».

Вот некоторые фрагменты беседы.

- Правда ли, что сидя в Москве, можно видеть поле боя где-нибудь в Сирии?

- Давайте не будем упоминать где, но это правда. Сегодня это очень большая, территориально распределенная, вертикально-интегрированная система управления войсками. Это система, которая позволяет нам отслеживать все, начиная от состояния душевых в казармах до применения Вооруженных Сил там, где это требуется. На самом деле, это уникальное явление. И хочу сказать, что мы еще продолжаем совершенствование этой системы, продолжаем наращивание возможностей. И ее перспективы еще далеко не исчерпаны.

- Армия у нас занимается теперь искусственным интеллектом?

- Что касается систем искусственного интеллекта, элементов управления, основанных на фрагментах, отдельных составляющих искусственного интеллекта – они уже вовсю применяются в вооруженных силах. Говорю о применении беспилотной авиации, многих других моментах. Решением Верховного главнокомандующего по докладу министра обороны принято решение о создании военного технополиса «Эра». Предполагается, что это будет площадка, где мы в самые кратчайшие сроки создадим все условия для прорывных научных технологий. И, конечно, эти технологии будут иметь возможности как минимум двойного применения.

- Танковый биатлон, авиадартс – для чего военным это нужно?

- Это все очень серьезные вещи. Авиадартс – это высочайшее мастерство наших пилотов. Учиться боевому искусству можно разными способами. Но такими состязательными способами – это повышение квалификации. И то боевое мастерство, которое проявляют наши летчики в боевых условиях, это во многом результат авиадартса. Это никакая не игрушка. Это высочайший уровень состязательности и профессиональной подготовленности, которая позволяет нам иметь квалифицированные экипажи. И танковые, и самолетные.

- Каков портрет современного российского военного?

- Наверное, лучше всего портрет нашего военнослужащего сегодня был описан во время событий в Крыму – вежливые люди. На самом деле это очень серьезное, очень емкое определение.

- В наших Вооруженных силах появилось большое количество женщин. Это сознательная политика Министерства обороны?

- Это просто соответствие запросам дня. Вы знаете, какие огромные конкурсы на «женские» места в военных учебных заведениях? В Военно-медицинскую академию конкурс только среди обладательниц золотых медалей превышал 10 человек на место. У нас был первый набор осенью в Краснодарское высшее военное летное училище, так там пришлось реагировать министру обороны на обращение общественности, и мы вынуждены были добавлять лишние места, потому что девушки сдали на высокие баллы, а мест не было. Нам кажется, что это правильно. И если это кто-то будет подводить под милитаризацию – да вовсе нет. Просто есть военные профессии, где сегодня женщина может быть эффективна.

Программа «Право знать!» с Русланом Цаликовым выйдет в эфир в пятницу, 16 марта, в 20.40 мск на канале ТВ «Центр».

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