СЕГОДНЯ 16:08 2018-03-16T16:23:07+03:00

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Зачем наша армия занимается искусственным интеллектом? Что такое технополис «Эра»? На что уходит половина военного бюджета? Каков портрет современного военного? Зачем Вооруженным силам РФ женщины-военные?

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов ответил на вопросы ведущего программы «Право знать!» Дмитрия Куликова на канале «ТВ Центр».

Вот некоторые фрагменты беседы.

- Правда ли, что сидя в Москве, можно видеть поле боя где-нибудь в Сирии?

- Давайте не будем упоминать где, но это правда. Сегодня это очень большая, территориально распределенная, вертикально-интегрированная система управления войсками. Это система, которая позволяет нам отслеживать все, начиная от состояния душевых в казармах до применения Вооруженных Сил там, где это требуется. На самом деле, это уникальное явление. И хочу сказать, что мы еще продолжаем совершенствование этой системы, продолжаем наращивание возможностей. И ее перспективы еще далеко не исчерпаны.

- Армия у нас занимается теперь искусственным интеллектом?

- Что касается систем искусственного интеллекта, элементов управления, основанных на фрагментах, отдельных составляющих искусственного интеллекта – они уже вовсю применяются в вооруженных силах. Говорю о применении беспилотной авиации, многих других моментах. Решением Верховного главнокомандующего по докладу министра обороны принято решение о создании военного технополиса «Эра». Предполагается, что это будет площадка, где мы в самые кратчайшие сроки создадим все условия для прорывных научных технологий. И, конечно, эти технологии будут иметь возможности как минимум двойного применения.

- Танковый биатлон, авиадартс – для чего военным это нужно?

- Это все очень серьезные вещи. Авиадартс – это высочайшее мастерство наших пилотов. Учиться боевому искусству можно разными способами. Но такими состязательными способами – это повышение квалификации. И то боевое мастерство, которое проявляют наши летчики в боевых условиях, это во многом результат авиадартса. Это никакая не игрушка. Это высочайший уровень состязательности и профессиональной подготовленности, которая позволяет нам иметь квалифицированные экипажи. И танковые, и самолетные.

- Каков портрет современного российского военного?

- Наверное, лучше всего портрет нашего военнослужащего сегодня был описан во время событий в Крыму – вежливые люди. На самом деле это очень серьезное, очень емкое определение.

- В наших Вооруженных силах появилось большое количество женщин. Это сознательная политика Министерства обороны?

- Это просто соответствие запросам дня. Вы знаете, какие огромные конкурсы на «женские» места в военных учебных заведениях? В Военно-медицинскую академию конкурс только среди обладательниц золотых медалей превышал 10 человек на место. У нас был первый набор осенью в Краснодарское высшее военное летное училище, так там пришлось реагировать министру обороны на обращение общественности, и мы вынуждены были добавлять лишние места, потому что девушки сдали на высокие баллы, а мест не было. Нам кажется, что это правильно. И если это кто-то будет подводить под милитаризацию – да вовсе нет. Просто есть военные профессии, где сегодня женщина может быть эффективна.

Программа «Право знать!» с Русланом Цаликовым выйдет в эфир в пятницу, 16 марта, в 20.40 мск на канале ТВ «Центр».