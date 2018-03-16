Умный политик устраивает «водяное перемирие». Смелый встречает опасность в лицо. Грудинин сбежал от неудобных вопросов

СЕГОДНЯ 16:40 2018-03-16T17:01:45+03:00

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Скандальные дебаты, на которых кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин чуть не подрался с доверенным лицом Павла Грудинина Максимом Шевченко, продолжают будоражить умы. Вся эта история оставляет ощущение очень дурного послевкусия. И в сетях, и у нас на сайте читатели спорят была ли Филькина «роялем в кустах», заботливо подготовленным злочинными и как бы непорядочными конкурентами Грудинина. Дескать, его подставили, и он правильно сделал, уйдя с дебатов. Не берусь судить о том, была или нет Филькина тем самым «роялем», зато, что касается «подставы», дорогие мои, а как вы себе представляете политическую борьбу? Как вытирание выступившего пота своим белым платочком со лба конкурента? Так вы ошибаетесь.

Политик, а тем более, кандидат на такой пост, должен быть готов к любым неприятным сюрпризам. Должен уметь ответить на вызовы и обратить атаку на себя любимого к своей же пользе. Как минимум, встретить атаку лицом к лицу и стараться отбивать ее, бороться. Иначе грош ему цена. Тем более, что госпожа Филькина была весьма условным «чертиком из коробочки». Вместе с Сурайкиным она появилась в студии еще до начала дебатов, и Грудинин не мог не понимать, что на него готовится атака, и какой она будет. Ему дали время для подготовки, а он потратил его на попытки вывести Филькину из студии.

Несколько раз он поднимал вопрос о незаконности присутствия Филькиной в студии, обращаясь к Соловьеву. Несколько раз апеллировал к коллегам по дебатам и тому же Соловьеву, требуя предъявить документ. А потом, даже не дожидаясь начала дебатов, во всеуслышание заявил: «Или я ухожу, или она остается!» В результате получилось именно так, как Грудинин сформулировал. И без всяких «или». И уже даже не так важно, права Филькина или нет в своих претензиях. Потому что Грудинин убежал еще до первого вопроса, явно не желая отвечать на обиду этой женщины. Он просто, извините, сбежал с «поля боя».

И ведь Грудинин не просто ушел, имея все возможности расставить все точки над «i» для всей страны и показав тем самым свою неготовность отвечать на вызов. Он, именно он, подставил Максима Шевченко, бросив его на дебаты без всякой подготовки, «с корабля на бал», явно снабдив свое доверенное лицо тезисами о незаконности и требованиями предъявить документы. В результате Шевченко, кроме этого, фактически более ни о чем не говорил. То, что сделал Грудинин, описывается циничным анекдотом про «Павлика Матросова, который закрыл амбразуру дзота телом своего отца». Понимаете? Потенциальный претендент на пост Верховного Главнокомандующего!

Умный политик зачищает компромат о себе перед крупными событиями, локализует его и старается урегулировать конфликты, устроить своеобразное «водяное перемирие». Смелый встречает его в лицо. Здесь не было ни того, ни другого.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Вячеслав СМИРНОВ, политолог:

- Грудинин не выдержал удара и фактически сразу, во время рекламной паузы немного постоял, поспекулировал: либо я, либо это доверенное лицо, - и убежал. Это странно, потому что человек, претендующий на лидерство в коммунистическом движении, должен был на самом деле взять ситуацию под свой контроль, подойти к женщине, приобнять ее, успокоить. В конце концов, надо было еще до выборов решить эту проблему. Надо предотвращать такие негативные инциденты, которые имеют под собой на самом деле серьезную реальную основу. Решил бы вопрос до выборов, нашел бы ей жилье, материальные средства это ему позволяют, и не было бы этого печального инцидента. Но он предпочел сбежать. Вместо этого было его доверенное лицо. Шевченко хороший оратор, но он из-за своего определенного хамства не пользуется популярностью у женской части избирателей. А у коммунистов, потому что они считают, что раньше он всегда выступал за Путина.

Анна ФЕДОРОВА, политтехнолог:

- На вчерашних дебатах были окончательно расставлены все точки над «i» в вопросе о том, какой политик Павел Николаевич Грудинин. Он в течение кампании с дебатов постоянно театрально уходил, театрально приходил, вел себя очень нервно, всем видом своим показывал, что дебаты как высокострессовое мероприятие просто не для него. Что он не умеет этим заниматься. И тот факт, что он сбежал фактически, когда узнал, что придет обманутая им женщина, показывает, что он трус. Испугался публично встретиться с человеком, которого, насколько я понимаю, он обманул. Если на секунду представить Грудинина во главе государства, он будет бегать от любой встречи, которая покажется ему неприятной или некомфортной? Он в Альпы отдыхать поедет. Это несерьезно для публичного политика. Собчак держит удар, а Грудинин нет

И после этого на самом деле уже неважно, кого он выставил вместо себя – Шевченко или неШевченко. Тем более, что у Шевченко, кроме агрессии, не было никаких аргументов. Это понятный прием – когда у тебя нет аргументов, пытаться заливать пространство агрессией и не давать сказать своему оппоненту.

Конечно, кандидаты вольны использовать любые инструменты в пределах законности. Просто вот эта свобода, свобода слова в частности, очень хорошо показывает, кто есть кто. Потому что если бы все было мягко и ванильно, мы бы, может быть, не поняли, что за человек Грудинин. А мне кажется, мы вчера окончательно поняли, что это за личность.

P.S. В прошлом материале я неправильно назвал фамилию женщины, чье появление стало причиной скандала. На самом деле она Лидия Филькина, а меня дезориентировала фраза ведущего. И спасибо нашим читателям, поправившим меня.