2018-03-16T16:53:38+03:00
Спорт

ЦСКА в Лиге Европы сыграет с «Арсеналом»

Московские армейцы будут решать, достоин ли Арсен Венгер работать дальше в Лондоне
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Mатчи с «Арсеналом» - это еще и рекламная кампания молодого лидера ЦСКА Александра ГоловинаMатчи с «Арсеналом» - это еще и рекламная кампания молодого лидера ЦСКА Александра ГоловинаФото: REUTERS
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Московские армейцы в 1/4 финала Лиги Европы встретятся с лондонским «Арсеналом». Не самый простой соперник, но и не совсем убийственный вариант: у команды Арсена Венгера полно проблем, начиная от тренера, заканчивая психологией. Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный - в Москве 12 апреля.

Последний шанс

Лига Европы - это последний шанс «Арсенала» спасти ужасный сезон. Сейчас «канониры» идут на 6-м месте английской Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на 12 очков. До конца соревнования 8 туров, спасти положение уже не получится, а значит, что «пушкари» не пройдут в главный клубный турнир континента через свой чемпионат. Так что попасть в Лигу чемпионов они смогут только в том случае, если выиграют Лигу Европы.

Все остальное «Арсенал» уже проиграл. В Финале Кубка английской лиги «пушкари» были унижены «Манчестер Сити» - 0:3, а из Кубка Англии они вылетели, проиграв «Нотингем Форест», что играет в Чемпионшипе. Еще одна неудача - и вечному главному тренеру «канониров» Арсену Венгеру точно намекнут, что ему пора на выход.

Арсен Венгер и отставка

Венгер обещает все исправить. Он работает в «Арсенале» с 1996 года, и вряд ли найдется еще в мире тренер, который бы так долго возглавлял одну команду на таком уровне. За это время француз ввел в моду длинные, похожие на гигантскую гусеницу, пуховики, и выиграл немало титулов. Но вот только в последний раз чемпионат Англии «канониры» брали 14 лет назад, а Лигу чемпионов не покорили ни разу, и в Лондоне все громче голоса, скандирующие «Венгер - аут».

Призыв «Венгер - уходи» превратился в очередной мем. Его на плакатиках пишут юные болельщики «Арсенала», и с такими же транспарантом на одном из матчей летал самолет прямо над стадионом. Все кто против Арсена Венгера показывают пальцами на состав, а там есть и Мхитарян, и Озил, Обамеянг, и Чех, и Джака, и Рэмзи, и Ляказетт... По оценкам сайта transfermarkt суммарная стоимость игроков «Арсенала» тянет на 492 млн. евро (у ЦСКА, кстати, - 101 млн. евро). Это все-таки уровень, при котором надо играть в 1/4 финала Лиги чемпионов, а не в Лиге Европы.

ЦСКА ищет заработки

Но есть и те, кто считает Арсена Венгера единственным возможным для клуба вариантом. Так что фанаты на «Эмирейтс» разделились на две партии - те, кто за тренера, и те, кто против него. Решать кто прав, видимо, будет ЦСКА.

А для армейского клуба это еще одна возможность пополнить клубную кассу. Известно, что ЦСКА живет в режиме жесткой экономии, что у клуба нет денег на хорошие трансферы. Но, пройдя «Лион» в 1/8 финала Лиги чемпионов, армейцы подняли еще 1 млн евро, и сумма призовых за эти еврокубки перевалила за 19 млн. евро. Неплохо, для команды, в которой осталось по сути 14 дееспособных игроков.

На а кроме того, матчи с «Арсеналом» - это еще и рекламная кампания молодого лидера ЦСКА Александра Головина. Если в Лондоне он сыграет так же, как накануне в Лионе, за ним точно выстроится очередь английских покупателей.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы:

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Марсель» (Франция)

«Арсенал» (Англия) – ЦСКА (Россия)

«Атлетико» (Испания) – «Спортинг» (Португалия)

«Лацио» (Италия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

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