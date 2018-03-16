2018-03-16T16:53:54+03:00
Политика

Тимати: «Если хочешь участвовать — действуй»

Кумир молодежи призвал «диванных аналитиков» проголосовать на выборах президента России
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Рэпер Тимати обратился в Instagram с речью к россиянам, которых пригласил проголосовать на предстоящих 18 марта выборах президента. Музыкант раскритиковал диванных аналитиков, у которых хватает сил лишь на критику действующей власти в соцсетях. И призвал действовать, если реально есть желание участвовать.

«Ты можешь продолжать мне писать с закрытых акаунтов: что я «…», что я продался, что живу в Москве и не знаю жизни регионов (хотя я езжу по регионам чаще любого депутата). Честно, мне вообще … !!! - написал Тимати. - Я понимаю, что куда увлекательней сидеть дома и смотреть интернет расследования, угарать с абсурдности теле-дебатов наблюдая за новыми кандидатами в Президенты, читать заказные агитационные посты от Инстаграм Блогеров вообще не имеющих полит. преференций и гражданских позиций. Но!!. Если хочешь участвовать - действуй. Как говориться: ... - не мешки ворочать!!! (орфография сохранена, а мат убран - «КП»).

- Я не призываю вас голосовать за кого-то — я знаю, за кого я пойду голосовать, - добавил в видео-ролике. - Вы можете влиять на будущее своей страны если поднимите свои задницы и вместо болтовни пойдете и будуте голосовать, чего вам очень советую. Увидимся 18 числа на выборах президента России.

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