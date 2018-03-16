2018-03-16T17:17:21+03:00
Общество

Подписаться на «Комсомолку» можно будет на избирательном участке

Жители Москвы и Московской области 18 марта смогут на избирательных участках не только принять участие в выборах Президента России, но и подписаться на «Комсомолку» и другие любимые газеты и журналы
Владимир НИКОЛАЕВ
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Подписку можно будет оформить на 338 избирательных участках московского регионаПодписку можно будет оформить на 338 избирательных участках московского регионаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как сообщили «КП» в Почте России, подписку можно будет оформить на 338 избирательных участках московского региона: на 294 в столице и 44 в области, с 9:30 до 16:00. Адреса участков, где будет проводиться эта акция, согласованная, кстати, с Центризбиркомом, можно узнать по телефону «горячей» линии Почты России: 8-800-2005-888.

Оформить подписку можно на апрель, май и июнь, а также на второе полугодие 2018 года.

Напомним, что с 1 февраля 2018 года стартовала досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года, а с 1 апреля начнется основная подписная кампания. Доставку или получениелюбимых газет и журналов можно оформить как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специальном сайте Почты России.

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