Киев признал, что у ракет Северной Кореи - украинские движки

СЕГОДНЯ 17:35 2018-03-16T17:37:32+03:00

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Новейшие баллистические ракеты Северной Кореи, которые нацелены на США, содержат компоненты двигателей РД-250, рожденных в Днепропетровске. При том, согласно резолюции Совбеза ООН, КНДР запрещено разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки, а иным странам запрещается ей помогать в этих областях.

Об этом говорится в докладе экспертов, который 16 марта прозвучит в ООН. Члены группы несколько лет отслеживают действенность американских санкций в отношении Пхеньяна. Им известно, что Украина стала масштабным каналом утечки советских военных технологий по миру.

Киев признал, что компоненты двигателя РД-250 конструкции Валентина Глушко производились украинским предприятием «Южмаш», и могли уйти за рубеж.

После отделения от России в 1991-м, Украина лишилась и статуса ядерной державы, и права производить компоненты баллистических ракет. Украинские специалисты были вынуждены продавать информацию и технологии иностранным специалистам. Об этом год назад заявили аналитики Международного института стратегических исследований (IISS расположен в США - прим. авт.) Майкла Эльмана. Ссылаясь на данные американских спецслужб, они отметили, что двигатели для двух межконтинентальных баллистических ракет, запущенных Северной Кореей в июле 2017-го, были собраны на «Южмаше», после чего незаконно вывезены с Украины.

Кстати, Украину обязали присоединиться к режиму нераспространения ракетных технологий лишь в 1995-м...

В прошлом году Киев юлил, заявляя, что пригодные для полетов РД-250 вывозились на территорию России, а документация для их производства «надежно хранится в спецпомещениях». Но подобные доводы всерьез никто не воспринял. В предыдущих отчетах ООН можно найти историю, как в 2009-м в Таиланде арестовали груз со стрелковым оружием на 16 миллионов долларов, Маршрут - Пхеньян -Киев. Получатели - два жителя Украины.

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